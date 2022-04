Da Basquiat caffè filosofico

sul fraintendimento

MACERATA - Il Nice Bar torna nel locale di via Gramsci martedì alle 21,15, il tema: “Possiamo conoscere qualcosa senza fraintendere?”

16 Aprile 2022 - Ore 15:58 - caricamento letture

Il Nice Bar torna a Macerata martedì 19 aprile alle 21.15. Basquiat già Venanzetti, in via Gramsci, ospiterà il caffè filosofico dal titolo “Possiamo conoscere qualcosa senza fraintendere?”. «Il tema del fraintendimento è curioso e può portare davvero lontano: dalla comunicazione quotidiana (perché è piena di equivoci?), al ruolo delle emozioni (quanto influisce lo stato d’animo?), fino a domandarci con Calderón de la Barca se tutta la vita non sia indistinguibile dall’ambiguità dei sogni – spiegano gli organizzatori – Tante domande possibili e alcune possibili risposte. Il caffè filosofico non è una lezione: ognuno potrà dire la sua, se lo vuole, oppure starsene comodamente in silenzio a gustarsi un caffè. E nessuno sa cosa potrà venir fuori dalla discussione».

L’ingresso è libero. Il calendario e i temi dei prossimi incontri sono i seguenti: 24 maggio “Qual è il confine tra morale e moralismo?” e 21 giugno “L’altruismo è una virtù?”.

