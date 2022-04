Il programma del weekend,

dall’Eccellenza alla Terza categoria

CALCIO - Il quadro delle partite del panorama dilettantistico maceratese

Michele Carbonari

Il calcio locale non si ferma neanche il weekend di Pasqua. A parte la Serie D e gran parte della Terza categoria che hanno anticipato durante la settimana, sabato scende in campo il resto dei dilettanti. In Eccellenza, il Montefano alle 15 ospita l’Urbania, mentre alle 16 in trasferta sia Valdichienti Ponte (a Grottammare) che Sangiustese (ad Urbino). Tutte e tre sperano ancora di agganciare i playoff. In Promozione spicca il big match e scontro diretto del Polisportivo fra Civitanovese (terza) e Monturano Campiglione (seconda): fischio d’inizio alle 15. Un’ora più tardi la capolista Chiesanuova riceve la visita della Futura 96, mentre la Maceratese anticipa di mezz’ora il confronto esterno con il Monticelli.

SERIE D – GIRONE F (13esima giornata di ritorno):

Castelfidardo – Aurora Alto Casertano

Castelnuovo Vomano – Sambenedettese

Chieti – Montegiorgio

Fano – Trastevere

Porto d’Ascoli – Nereto

SN Notaresco – Tolentino

Vastese – Recanatese

Vastogirardi – Atletico Terme Fiuggi

Matese – Fano

CLASSIFICA: Recanatese 56, Trastevere 51, Tolentino 50, Atletico Terme Fiuggi 47, SN Notaresco 43, Vastese e Chieti 42, Pineto 40, Porto D’Ascoli e Sambenedettese 39, Matese e Vastogirardi 36, Castelnuovo Vomano e Fano 35, Montegiorgio 34, Castelfidardo 31, Nereto 12, Aurora Alto Casertano 7.

ECCELLENZA (12esima giornata di ritorno – ore 16):

16/4 Montefano – Urbania (15)

16/4 Atletico Azzurra Colli – Biagio Nazzaro

16/4 Forsempronese – Atletico Gallo Colbordolo

16/4 Grottammare – Valdichienti Ponte

16/4 Jesina – Fabriano Cerreto

16/4 Marina – Atletico Ascoli

16/4 Porto Sant’Elpidio – Vigor Senigallia

16/4 Urbino – Sangiustese

Riposa: San Marco Servigliano Lorese

CLASSIFICA: Vigor Senigallia 55, Forsempronese 46, Atletico Azzurra Colli 44, Atletico Ascoli 44, Jesina 40, Valdichienti Ponte 39, Sangiustese e Montefano 38, Marina 36, Atletico Gallo Colbordolo 35, Fabriano Cerreto 33, Urbania 31, Porto Sant’Elpidio 30, Urbino 28, Biagio Nazzaro 26, Grottammare 19, San Marco Servigliano 12.

PROMOZIONE – GIRONE B (nona giornata di ritorno – ore 16):

16/4 Monticelli – Maceratese (14.30)

16/4 Civitanovese – Monturano Campiglione (15)

16/4 Cluentina – Portorecanati (15)

16/4 Monterubbianese – Centobuchi (15)

16/4 Atletico Centobuchi – Corrionia

16/4 Castignano – Aurora Treia

16/4 Chiesanuova – Futura 96

16/4 Montecosaro – Palmense

16/4 Trodica – Potenza Picena

CLASSIFICA: Chiesanuova 58, Monturano Campiglione 50, Civitanovese 47, Maceratese 46, Futura 96 43, Monterubbianese 40, Aurora Treia 39, Trodica 35, Corridonia 32, Potenza Picena e Monticelli 31, Cluentina 29, Palmense 28, Atletico Centobuchi e Castignano 26, Portorecanati 16, Montecosaro 14, Centobuchi 12.

PRIMA CATEGORIA – GIRONE C (nona giornata di ritorno – ore 16):

16/4 Caldarola – Camerino (15)

16/4 Cska Amatori Corridonia – San Biagio (15)

16/4 Elpidiense Cascinare – Montemilone Pollenza (15)

16/4 Elfa Tolentino – Pioraco (15)

16/4 Appignanese – Villa Musone

16/4 Casette Verdini – Matelica

16/4 Settempeda – Folgore Castelraimondo

16/4 Urbis Salvia – San Claudio

CLASSIFICA: Matelica 52, Elfa Tolentino 45, Casette Verdini 44, Appignanese e Montemilone Pollenza 40, Caldarola 34, Folgore Castelraimondo 31, Settempeda e Camerino 30, Elpidiense Cascinare 28, Urbis Salvia 27, Villa Musone 25, Pioraco e San Claudio 21, Cska Amatori Corridonia 20, San Biagio 18.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE F (nona giornata di ritorno):

16/4 Pollenza – Sarnano (14.30)

16/4 Treiese – Ripesanginesio (14.30)

16/4 Atletico Macerata – Palombese (15)

16/4 Borgo Mogliano – San Ginesio (15)

16/4 Petriolo – Abbadiense (15)

16/4 Vigor Macerata – Juventus Club Tolentino (15)

16/4 Belfortese – Pennese (16)

16/4 Sefrense – Gualdo (16)

CLASSIFICA: Sarnano 49, Borgo Mogliano 46, Pollenza 44, Belfortese 42, Juventus Club Tolentino 41, Pennese 38, Atletico Macerata 37, Vigor Macerata 32, Ripesanginesio 31, Petriolo 29, Treiese 21, Gualdo e Palombese 19, Sefrense 18, Abbadiense 17, San Ginesio 16.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE E (nona giornata di ritorno):

15/4 Csi Recanati – Monteluponese (21)

16/4 Casette d’Ete – Porto Potenza (14.30)

16/4 Telusiano – Montegranaro (14.30)

16/4 United Civitanova – Città di Civitanova (14.30)

16/4 Aries Trodica – Morrovalle (15)

16/4 Santa Maria Apparente – Vigor Montecosaro (15)

16/4 Montecassiano – Real Molino (16)

16/4 Real Porto – Veregra (16)

CLASSIFICA: Vigor Montecosaro 58, Montecassiano 56, Aries Trodica 47, Monteluponese 41, Real Porto 39, Montegranaro 37, Porto Potenza 36, Telusiano e Casette d’Ete 33, Città di Civitanova 26, Morrovalle 24, Santa Maria Apparente 23, Csi Recanati e Veregra 17, Real Molino 16, United Civitanova 7.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE D (nona giornata di ritorno – ore 16):

16/4 Agugliano Polverigi – Serrana (14.30)

16/4 Victoria Strada – Junior Jesina (15)

16/4 Argignano – Largo Europa

16/4 Cameratese – Monsano

16/4 Cingolana – Palombina Vecchia

16/4 Esanatoglia – Aurora Jesi

16/4 Maiolati United – Leonessa Montoro

16/4 Terre del Lacrima – Borghetto

CLASSIFICA: Cingolana 58, Argignano 51, Esanatoglia 47, Borghetto 44, Palombina Vecchia 42, Monsano 36, Aurora Jesi 35, Victoria Strada 33, Leonessa Montoro 30, Maiolati United 27, Agugliano Polverigi 25, Terre del Lacrima 24, Serrana 22, Cameratese 20, Junior Jesina 10, Largo Europa 8.

TERZA CATEGORIA – GIRONE E (nona giornata di ritorno):

Amatori Appignano – Corridonia 10-0

Colbuccaro – Serralta

Camerino – Castelraimondo – Academy Civitanova 0-3

Giovanile Nicolò Ceselli – Union Picena 1-6

Promos – Lorese 3-2

Sforzacosta – Giovanile Corridoniense 2-2

Boca Civitanova – Pievebovigliana (rinviata)

CLASSIFICA: Promos 51, Union Picena 42, Academy Civitanovese 40, Pievebovigliana 39, Amatori Appignano 37, Giovanile Corridoniense 36, Camerino Castelraimondo 35, Lorese 34, Colbuccaro 33, Serralta 23, Sforzacosta 20, Giovanile Nicolò Ceselli 15, Boca Civitanova 8, Corridonia Fc 6.

TERZA CATEGORIA – GIRONE F (settima giornata di ritorno):

16/4 Nuova Faleria – Monte San Martino (16)

CLASSIFICA: Usa Fermo 2021 61, Monte San Martino 48, Nuova Faleria 46, Tirassegno 43, Ponzano Giberto, Montelparo e Atletico Monte Urano 40, Audax Montegiorgio 28, Servigliano e Save the Youths 24, Torrese 22, Lapedonese e Spes Valdaso 17, Union Calcio 12, Grottese 11, Campiglione Monte Urano 8.

TERZA CATEGORIA – GIRONE C (nona giornata di ritorno):

16/4 Fabiani Matelica – Real Vallone (16)

16/4 Urbanitas Apiro – Virtus Corinaldo (16)

CLASSIFICA: Valle del Giano 49, Fabiani Matelica 42, Misa 41, Ostra e Real Vallone 38, Urbanitas Apiro 36, Rosora Angeli e Real Sassoferrato 34, Corinaldo 32, Renato Lupetti 19, Galassia Sport 18, Poggio San Marcello 15, Sant’Abbondio 6, Le Torri 5.

