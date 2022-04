Genitori e pedagogista a confronto,

tra cinema e temi educativi

INIZIATIVA - Due serate con l'esperto Aldo Manfredi, mercoledì 20 e giovedì 28 aprile, alle 21. I due appuntamenti sono riservati a chi ha i figli iscritti ai nidi e alle scuole d’infanzia dell’Ats 15 (Macerata, Appignano, Corridonia, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia e Urbisaglia)

15 Aprile 2022 - Ore 14:43 - caricamento letture

Parlare insieme di regole e creatività. Due temi importanti per lo sviluppo delle potenzialità insite in ciascun bambino e bambina saranno al centro di due appuntamenti riservati a tutti i genitori di figli e figlie iscritti ai nidi e alle scuole d’infanzia dell’Ats numero 15 (Macerata, ente capofila, Appignano, Corridonia, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia e Urbisaglia). “Un pedagogista in famiglia. Incontri per genitori, a confronto con un pedagogista, tra cinema e temi educativi”: questo il titolo dell’iniziativa che vedrà mercoledì 20 aprile e giovedì 28 aprile, alle 21, su Zoom, due serate per i genitori con il pedagogista Aldo Manfredi. Gli incontri (il primo “L’importanza delle regole nel bambino” e il secondo “Genesi del processo creativo: le intelligenze multiple”) saranno introdotti da una relazione accompagnata dalla visione di brevi sequenze cinematografiche, con possibilità di confronto con il relatore. Aldo Manfredi lavora da circa vent’anni come pedagogista nei nidi e nelle scuole dell’infanzia della provincia di Reggio Emilia. È specializzato nella formazione professionale rivolta a insegnanti di nido e scuole dell’infanzia e nelle pratiche educative riguardanti l’essere genitori oggi. Attualmente, oltre a lavorare su varie scuole, ha collaborato con Fondazione Reggio Children all’interno del progetto “Fare scuola” e cura la rubrica sul cinema d’animazione della rivista “Bambini”.

Gli incontri sono promossi dal coordinamento pedagogico territoriale dell’Ats numero 15, tavolo di lavoro istituito formalmente, a livello d’ambito, il 5 novembre 2020, per lo sviluppo e la qualificazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni. Al tavolo partecipano coordinatori pedagogici e referenti 0-6 di nidi e scuole d’infanzia, settore pubblico e privato, dei comuni dell’Ats numero 15, che si incontrano periodicamente per promuove la continuità tra nido e scuola d’infanzia, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le due diverse articolazioni del sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni. «A partire da quest’anno, l’intenzione è di coinvolgere le famiglie in questo percorso di crescita verso una maggiore consapevolezza dei bisogni e diritti dei bambini e delle bambine», conclude la nota del Comune di Macerata. Per iscriversi e ricevere il link di accesso agli incontri è necessario inviare una mail a elisena.fratini@comune.macerata.it, specificando nome, cognome, nido o scuola di appartenenza.

