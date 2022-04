Colombe di pace

per gli anziani di Pieve Torina

PASQUA - Il sindaco Gentilucci: «Un gesto simbolico di altissimo valore»

L’associazione Alpini di Camerino ha fatto visita nella giornata di lunedì agli anziani della casa di riposo di Pieve Torina recando in dono delle colombe pasquali in segno di speranza, solidarietà e pace. «Un gesto simbolico di altissimo valore – ha sottolineato il sindaco, Alessandro Gentilucci -che evidenzia la vicinanza degli Alpini ai nostri anziani e alla nostra comunità. La colomba è simbolo di fratellanza, di quello spirito unitario di cui tutti abbiamo bisogno, non soltanto a Pasqua. Pensare ai più fragili nei momenti di festa è importante, e per questo ringrazio gli Alpini per la loro generosità. Li accoglieremo sempre con affetto: sono amici di Pieve Torina».

