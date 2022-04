Articoli insicuri per la salute,

maxi sequestro della Finanza

Trovati tre lavoratori irregolari

OPERAZIONE delle Fiamme gialle a Civitanova, Morrovalle, Porto Recanati e Recanati: sequestrati in totale oltre 5.600 pezzi tra prodotti per la telefonia e bigiotteria. Impiegati in nero due muratori e un panettiere

Sequestrati circa 5.600 articoli insicuri e scoperti tre lavoratori irregolari. E’ il bilancio di un’operazione messa a segno dalla Guardia di finanza di Civitanova e Porto Recanati, che hanno eseguito diversi controlli nel comuni di riferimento.

In particolare, a Civitanova e Morrovalle i finanzieri hanno sequestrato oltre 500 articoli per telefonia, in quanto non conformi alle prescrizioni imposte dal Codice del consumo e pertanto insicuri per la salute dei consumatori. E hanno individuato un lavoratore irregolarmente occupato in un’attività di panetteria. Mentre a Recanati e Porto Recanati le Fiamme gialle hanno invece permesso di sequestrare, in un’attività di commercio di prodotti di vario genere, oltre 5.000 articoli, in prevalenza bigiotteria, insicuri per la salute dei consumatori in quanto non conformi ai canoni di sicurezza imposti dal Codice del Consumo. Dal controllo dei cantieri, invece, sono emersi due lavoratori intenti a svolgere lavori edili irregolarmente occupati. I relativi responsabili sono stati segnalati per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori sotto il profilo amministrativo. Ulteriori accertamenti verranno esperiti per verificare eventuali profili di irregolarità anche da un punto di vista fiscale.

