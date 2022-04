Alla Cinciallegra

la Festa di primavera

CIVITANOVA - L'appuntamento è per domani: grigliata no stop, giochi gonfiabili, osservatorio astronomico e centro cinofilo per l'intera giornata

15 Aprile 2022

Si aprono le porte alla bella stagione con la Festa di Primavera alla Cinciallegra di Civitanova: domani un’intera giornata in piena libertà da godersi nel parco con tante iniziative e collaborazioni e qualche anticipazione del calendario estivo. In aggiunta alla consueta offerta del ristorante è prevista la Grigliata pazza Spring edition, con griglie accese no stop.

Nel corso della giornata verrà piantato un nuovo albero, come auspicio di pace, dove bambini e bambine potranno appendere le loro dediche e ricevere un simpatico gadget offerto da Cinciallegra. Per l’occasione giochi gonfiabili, apertura straordinaria dell’Osservatorio Astronomico a cura dell’associazione Astrofili Alpha Gemini, e del centro cinofilo “Qua La Zampa”, stand per l’alimentazione del cane a cura di Agrizoo.

L’associazione Alpha Gemini inaugura la ripresa delle attività di osservazione e divulgazione scientifica all’Osservatorio. Gli astrofili guideranno i partecipanti, adulti e bambini durante la giornata: al mattino osservazione del sole e delle sue macchie e protuberanze, nel pomeriggio la scoperta dello spazio con proiezione di materiale multimediale, infine al tramonto osservazione della Luna e della volta celeste con l’ausilio dei telescopi. Gli addestratori del centro cinofilo “Qua la Zampa” sono a disposizione per consigli e suggerimenti sulla gestione quotidiana del cane e piccoli ma necessari accorgimenti con l‘arrivo della primavera e dell’estate. Dimostrazioni di gioco ed addestramento del cane. Lo staff di “Agrizoo” presenta uno stand dedicato all’alimentazione del cane con consulenza specializzata, suggerimenti e promozioni per i vostri amici animali e per le aree verdi e i giardini.

