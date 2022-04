Lube, il forfait di Juantorena pesa

La semifinale playoff parte male:

Trento passa a Civitanova in 3 set

VOLLEY - Il capitano all'ultimo deve arrendersi al riacutizzarsi del problema alla spalla che lo aveva tenuto fuori per diversi mesi nella stagione e la prestazione della squadra è sottotono. L'Itas sbanca con merito l'Eurosuole Forum e si porta in vantaggio nella serie che mette in palio un posto nella finale Scudetto

di Mauro Giustozzi

CIVITANOVA – TRENTO 0-3 (26-28, 20-25, 23-25)

Terza semifinale scudetto consecutiva contro Trentino per la Lube che però parte male nella serie, non sfrutta il fattore casalingo e concede la vittoria ad una Trento lanciatissima dai successi in Champions dove è in finale e nei quarti playoff scudetto. Determinante l’assenza all’ultimo di capitan Juantorena che ha accusato il riacutizzarsi del problema alla spalla che lo aveva tenuto fuori per diversi mesi nella stagione.

A parte il solito Simon e Zaytsev, prestazione di squadra sotto tono mentre gli avversari hanno spolverato grandi centrali come Podrascanin e Lisinac ed un Kaziysky di gran classe. Combattuto il primo e il terzo set ma poi l’Itas ha fatto valere le sue grandi condizioni fisiche e morali al cospetto di una Civitanova che ha commesso troppi errori ed è stata altalenante nel suo gioco. Gara 2 di semifinale scudetto è in programma lunedì 18 aprile a Trento alle ore 18. Lube che si inchina alla squadra del momento, capace di mettere in fila avversari in Italia ed in Europa. Con una prestazione continua in tutti i fondamentali e con un Kaziyski mvp della serata e top scorer della sfida l’Itas si aggiudica gara 1 e vince quella gara fuori casa necessaria per sperare di superare il turno.

Per Civitanova una battuta di arresto che non ci voleva che fa saltare il fattore campo e crea pressione per le prossime sfide. Per due set la Lube è riuscita a giocare alla pari con gli avversari, mancando però la parte finale dove la determinazione dei dolomitici e la miglior condizione ha fatto la differenza. Ora Blengini deve far resettare la mente dei suoi nel giro di pochi giorni per ripresentarsi in Trentino con l’obiettivo di pareggiare la serie.

Finalmente l’Eurosuole Forum torna ad avere un eccellente colpo d’occhio con tantissimi tifosi sulle gradinate compresa una piccola rappresentanza ospite. Con la curva dei Predators che sfoggia una straordinaria coreografia con striscioni (spicca su tutti ‘Noi siamo la Resistenza) e coriandoli biancorossi. I tricolori in carica sfidano la squadra italiana che disputerà la prossima finale di Champions League e che arriva da una serie di risultati importanti che hanno galvanizzato l’intero ambiente dolomitico.

Itas che si presenta al gran completo a questa sfida così come la Lube nelle cui fila però non è al meglio Juantorena alle prese con il riacutizzarsi del fastidio alla spalla. Al posto dell’italo-cubano seduto comunque in panchina gioca da titolare Yant. Squadre che forzano subito tanto al servizio per mettere in difficoltà la ricezione avversaria. Lisinac e Michieletto si mettono subito in grande evidenza nel 7-10 d’apertura. Risponde Civitanova grazie al servizio vincente con gli ace di De Cecco e Lucarelli che riequilibrano la sfida. Il muro di Anzani su Kaziyski regala il primo vantaggio della sfida ai biancorossi (14-13): Ma la gara non si sblocca e continua a viaggiare sul punto a punto sino alla fase conclusiva del parziale. Ancora la coppia Michieletto-Kaziyski regala un doppio vantaggio ai dolomitici (19-21), Blengini getta nella mischia anche Kovar per assestare la ricezione mossa che consente a Lucarelli di firmare il 23-23 degli adriatici.

Michieletto regala la prima palla set ai trentini, annullata da Zaytsev. Lube che spreca il suo set-ball e così alla terza occasione è una palla out di Yant che chiude il parziale in favore del sestetto di Lorenzetti. Nel secondo suona la carica Simon che lancia i suoi sul 6-3. Trento però non si disunisce affatto e resta attaccato agli avversari risalendo lo svantaggio: un paio di errori inusuale per Kaziyski consentono a Civitanova di mantenere un leggero vantaggio sugli avversari (14-11) che viene ampliato poi dal turno di servizio di Simon che piazza due ace pesantissimi che costringono Lorenzetti a chiamare time out. Civitanova però si fa rosicchiare i 5 punti di vantaggio accumulati con qualche passaggio a vuoto che rianima i dolomitici (19-18). Dentro Kovar per uno Yant in grande affanno in ricezione.

Il muro di Lisinac fa male e consente all’Itas di prima raggiungere i cucinieri e poi superarli sulla palla out di Kovar (19-20). Trento accelera mentre la Lube si sgonfia infilando tanti errori che spianano la strada agli avversari: che conquistano 4 palle set e chiudono con l’ace di Lavia. Civitanova appare in grandissima difficoltà e inizia malissimo anche il terzo andando sotto 2-4 con Blengini costretto a fermare subito il gioco. Biancorossi che si aggrappano soprattutto a Simon per restare dentro la partita (10-11). Due ace di Yant ribaltano il punteggio e rianimano i marchigiani che tornano in pista giocando palla su palla. Per un finale testa a testa come era accaduto nel parziale di apertura. Deciso dai colpi di un fuoriclasse senza tempo come Kaziyski che con danna la Lube e lancia Trento ora avanti nella serie di semifinale.

Il tabellino:

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 3, De Cecco 1, Lucarelli 9, Simon 13, Zaytsev 15, Yant 12; Balaso (L), Kovar 1, Diamantini, Garcia 1. NE.: Sottile, Marchisio, Juantorena, Jeroncic (L). All. Blengini.

ITAS TRENTINO: Lisinac 7, Sbertoli 1, Michieletto 8, Podrascanin 10, Lavia 9, Kaziyski 16; Zenger (L), Pinali, D’Heer, Cavuto. NE.: Coser, Albergati, Sperotto, De Angelis (L). All. Lorenzetti.

ARBITRI: Zanussi e Cerra.

NOTE: spettatori 3536, incasso di 45793 euro. Durata set: 28’, 28’, 30’ totale 86’. Civitanova: battute sbagliate 16, vincenti 8, muri 3, errori 27. Trento: bs. 8, v. 4, m. 6, e. 14.

