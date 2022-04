Faggioli e Rolfini piegano il Teramo,

l’Ancona Matelica torna al sesto posto

LEGA PRO - Succede tutto nel primo tempo, di Bernardotto la rete degli ospiti che avevano momentaneamente pareggiato. Finisce 2-1, i biancorossi concludono la regular season al Del Conero con un successo importante che permette di lasciarsi alle spalle il Gubbio

14 Aprile 2022 - Ore 23:16 - caricamento letture

di Andrea Cesca

L’Ancona Matelica si riprende il sesto posto. Nel turno pre pasquale giocato allo stadio Del Conero i biancorossi battono il Teramo per 2 a 1 con le reti di Faggioli e Rolfini su calcio di rigore e si lasciano il Gubbio alle spalle. Primo tempo ben giocato dalla squadra di Colavitto, ripresa di sofferenza, ma senza correre pericoli. Quel che contava erano i tre punti e sono arrivati. L’Ancona Matelica è in ripresa, il periodo critico sembra alle spalle, il primo maggio nella prima giornata dei playoff Papa e compagni giocheranno in casa, l’avversario da definire, uno tra Vis Pesaro, Carrarese o Lucchese.

Nell’ultima partita casalinga di campionato l’Ancona Matelica ospita il Teramo alla ricerca di un punto per la matematica salvezza, negli ultimi 90’ sabato prossimo i biancorossi saranno di scena al Benelli di Pesaro contro la Vis. Papa e compagni vogliono riprendersi la sesta posizione di classifica, bella come al solito la cornice di pubblico in Curva Nord, numerosa anche la presenza della tifoseria ospite nel settore opposto. Quattro le assenze nelle file dei padroni di casa, vale a dire Palesi, Moretti e Del Sole (infortunati) e Di Renzo (squalificato).

La partita è scoppiettante, l’Ancona Matelica appare rivitalizzata, Faggioli è in serata di grazia. L’attaccante abruzzese sblocca il risultato dopo undici minuti: la difesa del Teramo si fa trovare impreparata sul cross di Noce dalla destra, Codromaz serve involontariamente Faggioli ben appostato in area, l’attaccante dell’Ancona Matelica in scivolata da due passi gonfia la rete, 1 a 0 e 13° gol in campionato per la punta cercata dal Vicenza nella finestra invernale del calciomercato. Il Teramo non sta a guardare e al 20’ trova il pareggio: il lancio dalle retrovie di Codromaz viene respinto corto da Iotti, Rosso riprende la sfera e serve Bernardotto che in dribbling supera lo stesso Iotti e con il destro rasoterra buca le mani di Avella, 1 a 1.

L’Ancona Matelica c’è e al 25’ trova nuovamente il vantaggio: Iannoni sfonda sulla destra, sul cross a centro area Faggioli prende il tempo a Soprano che lo stende, l’arbitro indica il dischetto degli undici metri. La battuta a fil di palo di Rolfini è imprendibile, l’Ancona Matelica va sul 2 a 1, 17° gol per il bomber del campionato.

Alla mezzora l’arbitro manda su tutte le furie i giocatori e tifosi dell’Ancona Matelica: Rolfini lancia in verticale Faggioli, sulla trequarti Hadziosmanovic non può fare meglio che mandarlo gambe all’aria, ai più sembra fallo da ultimo uomo, l’arbitro grazia il numero 2 del Teramo estraendo solo il cartellino giallo.

Il Teramo inizia la ripresa con tre sostituzioni ma è l’Ancona Matelica ad andare vicino al gol con un destro di Delcarro che sibila vicino al palo. Il direttore di gara lascia parecchio a desiderare, l’arbitro sorvola su una trattenuta di Codromaz ai danni di D’Eramo al limite dell’area. Anche il Teramo va pericolosamente alla conclusione con il neo entrato Malotti, palla di poco sul fondo. Gli ospiti premono alla ricerca del pareggio costringendo la squadra di Colavitto nella propria metà campo, Avella poco dopo la mezzora devia sull’esterno della rete il sinistro di Codromaz. Al triplice fischio finale la squadra va sotto la Curva a fare festa. “Grazie ragazzi” cantano gli ultras “Vi vogliamo così”.

Il tabellino:

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella 5,5; Noce 6,5 (22’ st Tofanari ng), Bianconi 6 (22’ st Masetti ng), Iotti 6, Maurizii 6; Iannoni 7, Papa 7 (22’ st Gasperi ng), Delcarro 6; Rolfini 7, Faggioli 7, D’Eramo 6,5 (22’ st Sereni ng). A disp.: Vitali, Sabattini, Vrioni, Ruani, Pecci. All.: Colavitto.

TERAMO (3-4-3): Perucchini 6; Codromaz 5,5, Soprano 5,5 (1’ st Iacoponi 6), Pinto 6; Lombardo 5,5 (1’ st Mordini 6), Fiorani (31’ st Rossetti ng), Arrigoni 6, Hadziosmanovic 6 (31’ st Cisco ng); Rosso 5,5 (1’ st Malotti 6), Bernardotto 6,5, D’Andrea 6. A disp.: Agostino, Ndrecka, Viero, De Grazia, Papaserio, Forgione, Montaperto. All.: Guidi

TERNA ARBITRALE: Canci di Carrara (Ferraioli di Nocera Inferiore e Romano di Isernia – Dini di Città di Castello)

RETI: pt. 11’ Faggioli (AM), 20’ Bernardotto (T), 25’ rig. Rolfini (AM)

NOTE: spettatori 2293 (231 nella curva ospiti) per un incasso di 9.327 euro. Ammoniti Hadziosmanovic, Papa, Faggioli, Iannoni. Calci d’angolo 6 a 0 per il Teramo. Recupero 7’ (pt 2’ + st 5’)

© RIPRODUZIONE RISERVATA