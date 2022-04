A Pasqua GiorgioMare

accende di gusto la tua tavola

PROMO - Un menu originale e delizioso per festeggiare a base di pesce

14 Aprile 2022 - Ore 08:55 - caricamento letture

Usciamo dagli schemi: è questa la proposta di Giorgio Longhi del Brand GiorgioMare per il pranzo pasquale. Il menu pensato per voi è infatti a base di pesce e crostacei, con idee semplici e veloci da preparare. L’obbiettivo è poter passare più tempo possibile con i propri cari senza doversi sacrificare troppo ai fornelli.

Si parte con un antipasto a base di polpo adagiato su un crostone di pane casereccio. Da GiorgioMare il polpo è già pulito, tagliato e cotto: questo gli permette di mantenere tutto il gusto dell’origine e di essere preparato in pochissimi minuti. Scongelatelo sotto l’acqua fredda e a temperatura ambiente e conditelo semplicemente con olio, sale e limone. Una volta adagiato sul pane abbrustolito, aggiungete un tocco speciale: un pizzico di paprika dolce che lo rende davvero delizioso. Decorate ogni crostone con una fettina di limone tagliata sottile



La pasta che Giorgio ha immaginato per la vostra Pasqua è una vera chicca: orecchiette pugliesi con gamberetti, bottarga di muggine e riccio di mare. I sapori importanti della bottarga e dei ricci abbracciano la delicatezza dei gamberetti e delle orecchiette in un matrimonio perfetto. Questo piatto, della linea “I Prontissimi” di GiorgioMare è pronto in appena 12 minuti: è sufficiente infatti versare un filo d’olio evo in una padella, aggiungere una tazzina di acqua calda e un pizzico di peperoncino a vostra scelta e versare infine il preparato ancora congelato. Girate delicatamente fino a cottura ultimata e gustate subito le orecchiette pugliesi con gamberetti, bottarga di muggine e riccio di mare.

La protagonista del secondo piatto della Pasqua con GiorgioMare è l’Orata da cuocere in maniera classica, al cartoccio. Lasciamo scongelare l’orata e poi asciughiamola dai liquidi in eccesso: intanto prepariamo un trito di olio, aglio, prezzemolo, sale e pepe. Usiamo questo profumato mix per condire il pesce, versiamo sopra dell’olio, spruzziamo di limone e poi chiudiamo il cartoccio di carta stagnola, arrotondando bene alle estremità. Adagiamo il cartoccio sulla carta da forno e cuociamo a 180 gradi per 25/30 minuti. A fine cottura sforniamo il cartoccio e adagiamo un trancio nel piatto, decorando con erbe aromatiche e spicchi di limone.



Pronti per trascorrere le festività con chi amate invece di restare ai fornelli? Tanti auguri di Felice Pasqua dalla famiglia GiorgioMare!

(Tutti i prodotti presentati sono in promozione: per scoprire le altre offerte di GiorgioMare cliccate sul link e scaricate il volantino! )

(Articolo promoredazionale)

