Recanati, promozione continua

nelle testate specializzate

e sulle guide turistiche

LA CITTA' dell'Infinito al centro delle riprese della casa editrice scolastica Loescher e protagonista nella guida turistica “I 35 borghi imperdibili delle Marche”

13 Aprile 2022 - Ore 12:41 - caricamento letture

«Recanati si conferma sempre più come importante attrattore per testate giornalistiche e per le case editrici specializzate nell’ambito turistico e culturale». Ad affermarlo in una nota il Comune. «In vista della prossima stagione estiva continua in maniera costante la promozione turistica della città a livello nazionale con diversi appuntamenti già in calendario, frutto di un costante lavoro sinergico tra l’Amministrazione comunale, l’Ufficio Turistico e i musei del circuito “Infinito Recanati”», prosegue l’Ente.

«Proprio in questi giorni la prestigiosa casa editrice scolastica Loescher ha effettuato una serie di riprese in alcuni dei luoghi più significativi del centro storico, trovando come accompagnatore un cicerone d’eccezione, ovvero l’attore Paolo Magagnini, nei panni di Giacomo Leopardi; particolare attenzione è stata quindi riservata alla Torre del Borgo e ai capolavori di Lorenzo Lotto ospitati presso il Museo Civico di Villa Colloredo Mels. Il materiale girato costituirà una importante e duratura occasione di promozione turistica per la città: verrà infatti allegato ai libri di testo prodotti per le scuole e utilizzato come preziosa risorsa didattica per docenti e studenti, anche tramite la web tv di Loescher.

Recanati è stata inoltre inserita nella guida turistica “I 35 borghi imperdibili delle Marche”, curata dalla casa editrice Edizioni del Capricorno, di Torino, specializzata in arte, storia, turismo e che vedrà il patrimonio museale di Recanati tra i principali protagonisti. A partire dall’11 maggio il volume sarà in distribuzione nelle librerie italiane, oltre che in abbinamento a diversi quotidiani, tra cui Il Giorno e La Nazione.

La città dell’infinito è stata anche in prima fila alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, come eccellenza delle Marche ed esempio virtuoso di accoglienza turistica nel territorio. Un’ importante punto d’incontro con gli operatori turistici nazionali ed internazionali dove l’Assessora alla Cultura e al Turismo, Rita Soccio, ha presentato nello stand della Regione Marche i nuovi programmi per la stagione estiva 2022.

A Recanati tutto è pronto per bissare il successo della stagione turistica 2021, estate che ha fatto segnare un bilancio record di presenze nei musei e nelle strutture ricettive della città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA