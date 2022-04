“Lezioni di storia”:

CIVITANOVA - Gli studenti e le studentesse del Liceo socio-psico-pedagogico "Stella Maris" hanno svolto un nuovo incontro del progetto promosso dalla Commissione pari opportunità e dal Garante dei diritti per l'infanzia

Gli studenti e le studentesse del Liceo socio-psico-pedagogico “Stella Maris” di Civitanova hanno svolto un nuovo incontro del progetto “Lezioni di storia” promosso dalla Commissione pari opportunità e dal Garante dei diritti per l’infanzia. A portare i saluti ai ragazzi e alle ragazze anche il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, oltre alla commissaria Ilaria Bompadre, che ha voluto l’evento in città. «È importante riportare l’attenzione delle giovani generazioni sui temi del rispetto, della parità di genere, del contrasto ad ogni forma di discriminazione», le parole di Ilaria Bompadre. Un laboratorio attivo gestito dal giornalista di Rai 3 Luca Pagliari, autore del libro “Cuori Connessi” e la psicologa Carla Urbinati dove i ragazzi si sono confrontati con storie di discriminazione, rinascita ed emancipazione. «Ora spetterà ai ragazzi e alle ragazze il lavoro più grande: quello di realizzare dei video ispirati ai valori ed alle riflessioni emersi nel corso del laboratorio – conclude Pierpaolo Borroni -. Una mattinata interessante nella sala convegni del circolo Fontespina gestita dal gruppo sportivo locale, a cui va il ringraziamento più grande per aver concesso i locali all’istituto ed aver permesso a tutti i ragazzi di partecipare al progetto».

