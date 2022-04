Vigor Montecosaro, cade l’imbattibilità

Il Borgo Mogliano espugna Sarnano

La doppietta di Caponi trascina il San Ginesio

SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - La capolista del girone E perde 4 a 3 in trasferta contro la Veregra, che lotta per non retrocedere. Il Montecassiano si porta a meno due. Nel girone F Il difensore centrale realizza una doppietta e rimonta la Vigor Macerata. I biancorossi di Persichini calano il tris al Maurelli e riaprono il torneo

di Michele Carbonari

Alla 23esima partita di campionato, cade l’imbattibilità della Vigor Montecosaro, capolista del girone E di Seconda categoria. I giallorossi di Gregory Pierantoni cadono a sorpresa sotto i colpi della Veregra.

I fermani si portano sul doppio vantaggio, la leader ribalta trascinati da Biagiola e Bernabei, ma nel finale un paio di amnesie difensive condannano alla sconfitta finale per 4 a 3. Nonostante tutto, la Vigor resta la miglior difesa del torneo con 17 gol al passivo. Ne approfitta immediatamente il Montecassiano prima inseguitrice, che grazie al poker interno al Csi Recanati sale a meno due dalla vetta: a segno Roccetti (assist Diomedi), Diomedi stesso (servito da Daniele Domizioli) e Fiecconi (doppietta subentrato a partita in corso). I rossoblu di Bonifazi si confermano macchina da gol: sono addirittura 73 le reti realizzate fin qui. Poker esterno anche dell’Aries Trodica, che non fa sconti al Real Molino, trascinato da Raponi, De Caro, Orlando e Paolucci (vano il momentaneo pareggio di Teodori). I ragazzi di Bernabei restano aggrappati alla zona playoff mantenendo a nove il gap dalla seconda. Nei quartieri alti vince anche la Monteluponese, all’inglese sul Real Porto. Stesso punteggio, ma lontano da casa, per il Telusiano, che espugna Porto Potenza: decisivi Iesari e Misikine. Muovono la graduatoria Morrovalle e Santa Maria Apparente (che chiudono a reti inviolate) e Città di Civitanova (3 a 3 contro il Casette d’Ete: a segno il tridente Corallini, Marra ed Emili). Il fanalino di coda United Civitanova scivola a Montegranaro.

Si riaprono i giochi in testa anche nel girone F. Il Borgo Mogliano espugna il Maurelli della capolista Sarnano e si porta a meno tre dalla leader. Riccardo Appignanesi (sugli sviluppi di un corner), De Angelis (punizione) e Okere (contropiede) calano il tris. Pari e patta invece fra le altre pretendenti al titolo, ora stabili in zona playoff. Juventus Club Tolentino e Pollenza finisce 2 a 2. I bianconeri di Corvatta aprono e chiudono le marcature con l’autogol di Cuccagna e il guizzo di Lanciotti (su assist di Traore), nel mezzo i centri ospiti di Francucci (rigore) e Lorenzo Patrassi (in contropiede, dopo aver colpito una traversa). La Belfortese, che sale ai piedi del podio, espugna Gualdo in rimonta trascinata da Maccari e Ibii. Spera ancora in un piazzamento negli spareggi promozione anche la Pennese, che fra le mura amiche costruisce il successo con il Petriolo nel primo tempo: determinanti un autorete e Mattia Paoletti. Tranquillo a metà classifica invece il Ripesanginesio, che batte 2 a 1 l’Atletico Macerata grazie ai calci da fermo battuti da Boe (rigore) e Strazzella (punizione). Esultano anche i cugini del San Ginesio, che battono in rimonta e in inferiorità numerica la Vigor Macerata: decisiva la doppietta del difensore centrale Caponi, a segno direttamente su calcio piazzato (traversa, riga, gol) e su una respinta di un angolo. I rossoblu di Francia restano ultimi in classifica ma si avvicinano alle squadre che li precedono. Terminano in parità gli scontri diretti per la salvezza. A reti inviolate Sefrense-Treiese, 1 a 1 fra Palombese e Abbadiense: Pettinari (contropiede) risponde a Bianchi (azione solitaria).

Nel girone D la capolista Cingolana centra il blitz di misura a Jesi contro l’Aurora: decisivo nel primo tempo Marchegiani, al volo su assist di Ippoliti. Cade, invece, sotto i colpi del Serrana la terza forza del torneo Esanatoglia (4-1). Muove la classifica il Victoria Strada, che pareggia 1 a 1 nella tana del Borghetto: a referto Giulioni (azione personale e tiro dal limite).

La top 11 (3-5-2): Storelli (Pennese); Maccari (Belfortese), Fermani (Telusiano), Caponi (San Ginesio); Falconi (Juventus Club Tolentino), Marchegiani (Cingolana), Ferrini (Monteluponese), Gabrielli (Pollenza), Raponi (Aries Trodica); Strazzella (Ripesanginesio), Roccetti (Montecassiano). All.: Persichini (Borgo Mogliano).

Il personaggio della settimana: Caponi (San Ginesio). Il difensore centrale rossoblu trascina i suoi nella fondamentale sfida contro la Vigor Macerata. Nonostante l’inferiorità numerica, si spinge in avanti e realizza una doppietta in pochi minuti, che alimenta le speranze salvezza in Seconda categoria.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE F (ottava giornata di ritorno):

Juventus Club Tolentino – Pollenza 2-2

Pennese – Petriolo 2-0

San Ginesio – Vigor Macerata 2-1

Gualdo – Belfortese 1-2

Palombese – Abbadiense 1-1

Ripesanginesio – Atletico Macerata 2-1

Sarnano – Borgo Mogliano 1-3

Sefrense – Treiese 0-0

CLASSIFICA: Sarnano 49, Borgo Mogliano 46, Pollenza 44, Belfortese 42, Juventus Club Tolentino 41, Pennese 38, Atletico Macerata 37, Vigor Macerata 32, Ripesanginesio 31, Petriolo 29, Treiese 21, Gualdo e Palombese 19, Sefrense 18, Abbadiense 17, San Ginesio 16.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE E (ottava giornata di ritorno):

Real Molino – Aries Trodica 1-4

Veregra – Vigor Montecosaro 4-3

Città di Civitanova – Casette d’Ete 3-3

Montecassiano – Csi Recanati 4-0

Montegranaro – United Civitanova 2-1

Monteluponese – Real Porto 2-0

Morrovalle – Santa Maria Apparente 0-0

Porto Potenza – Telusiano 0-2

CLASSIFICA: Vigor Montecosaro 58, Montecassiano 56, Aries Trodica 47, Monteluponese 41, Real Porto 39, Montegranaro 37, Porto Potenza 36, Telusiano e Casette d’Ete 33, Città di Civitanova 26, Morrovalle 24, Santa Maria Apparente 23, Csi Recanati e Veregra 17, Real Molino 16, United Civitanova 7.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE D (ottava giornata di ritorno):

Agugliano Polverigi – Cameratese 3-2

Aurora Jesi – Cingolana 0-1

Junior Jesina – Maiolati 1-1

Largo Europa – Palombina Vecchia 0-4

Borghetto – Victoria Strada 1-1

Leonessa Montoro – Terre del Lacrima 0-0

Monsano – Argignano 1-2

Serrana – Esanatoglia 4-1

CLASSIFICA: Cingolana 58, Argignano 51, Esanatoglia 47, Borghetto 44, Palombina Vecchia 42, Monsano 36, Aurora Jesi 35, Victoria Strada 33, Leonessa Montoro 30, Maiolati United 27, Agugliano Polverigi 25, Terre del Lacrima 24, Serrana 22, Cameratese 20, Junior Jesina 10, Largo Europa 8.

