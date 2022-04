Torna “Tourgustando”:

percorsi enogastronomici

dedicati ai pensionati

MACERATA - Il primo appuntamento il 28 aprile con la visita a una fattoria didattica. Organizza l'assessorato ai Servizi sociali con l'Ircr

“Tourgustando. Percorsi enogastronomici per la terza età”, iniziativa dedicata ai pensionati residenti a Macerata, organizzata dall’assessorato ai Servizi sociali, guidato dal vice sindaco Francesca D’Alessandro, in collaborazione con Ircr Macerata. «Abbiamo deciso di riproporre questa iniziativa – dice D’Alessandro – alla luce del successo che ha riscosso la prima edizione centrando l’obiettivo che come assessorato ci eravamo posti: rispondere alla necessità di creare momenti di socializzazione dopo aver vissuto in solitudine durante il periodo del lockdown e allo stesso tempo offrire l’opportunità di scoprire, o magari riscoprire, le eccellenze enogastronomiche del nostre territorio».

Il primo appuntamento di Tourgustando è il 28 aprile con la visita guidata alla Santa Paolina Farm, una fattoria didattica per tutte le età, a cui seguirà la degustazione (iscrizioni allo Sportello Informanziani Ircr dal 21 aprile dalle 15). Il 12 maggio sarà la volta dell’azienda produttrice di salumi e formaggi Di Pierantonio di Belforte (iscrizioni dal 5 maggio) e infine il 26 maggio di quella ortofrutticola biologica del Distretto Bio Piceno Biomalavolta a Marina di Massignano in provincia di Fermo (iscrizione dal 19 maggio). Per partecipare è necessario registrarsi allo Sportello Informanziani in piazza Mazzini, (lunedì e giovedì dalle 10 alle 12) dove ci si può rivolgere anche per avere informazioni (0733.263026). I posti disponibili sono 35.

