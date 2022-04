Scontro tra auto e scooter,

un ferito in ospedale

MACERATA - L'incidente in via Roma, poco prima della rotatoria di Collevario. Lo scooterista al pronto soccorso

Scontro tra auto e scooter, un uomo in ospedale. E’ successo a Macerata intorno alle 13,30, in via Roma. L’incidente poco prima della rotonda di Collevario. Secondo una prima ricostruzione, l’auto che andava verso Sforzacosta, condotta da un 35enne, all’improvviso ha tentato un’inversione di marcia per tornare verso il centro.

Lo scooter con a bordo un uomo sulla cinquantina che seguiva la vettura, non è riuscito ad evitare l’impatto ed è rovinato a terra. Immediato l’allarme. Sul posto sono così arrivati 118, polizia locale e poco dopo anche una pattuglia della Stradale. Viste le condizioni dello scooterista, i medici ne hanno disposto il trasferimento in ospedale. Le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. Ulteriori accertamenti sono in corso.

