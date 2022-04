Scontro a Montanello, auto si ribalta:

una 46enne portata a Torrette

MACERATA - Scontro tra due vetture in un tratto rettilineo, una è poi uscita di strada. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza. Ferita anche la conducente dell'altro veicolo, una 36enne di Recanati, che è stata portata al pronto soccorso del capoluogo

Auto di ribalta fuori dalla carreggiata dopo lo scontro con un’altra vettura, donna di 46 anni portata a Torrette con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 di questo pomeriggio a Macerata.

È successo in località Montanello, lungo un tratto rettilineo. Per cause in corso di accertamento due vetture, una Mini che proveniva da Macerata, e una Fiat 500 che procedeva in senso contrario, si sono scontrate semi frontalmente. In seguito all’impatto la Fiat, con alla guida una maceratese di 46 anni, è finita su di un terreno che si trova circa un metro più in basso del piano stradale e si è ribaltata su di una fiancata, quella del conducente. La 46enne è rimasta bloccata all’interno. La Mini, che era guidata da una 36enne di Recanati, è invece rimasta ferma in mezzo alla strada. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi e sono intervenuti il 118 (che ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza) e i vigili del fuoco. I pompieri hanno aiutato la 46enne bloccata nella Fiat ad uscire, poi l’hanno affidata alle cure del personale sanitario. Nel frattempo è atterrata l’eliambulanza e la 46enne, sempre rimasta cosciente, è stata caricata sul velivolo dell’emergenza e trasportata all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Non è in pericolo di vita. La 36enne che era alla guida della Mini è stata trasportata all’ospedale di Macerata, non è grave.

