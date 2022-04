Primavera sui Sibillini

Aperto il rifugio Saliere,

Pasquetta mood allo ZChalet

FESTE - Sia a Bolognola che a Frontignano fervono i preparativi per accogliere i turisti

12 Aprile 2022 - Ore 12:38 - caricamento letture

Manca ormai poco alle festività pasquali e le previsioni sembrano annunciare condizioni di bel tempo che potranno quindi favorire le prime uscite primaverili in montagna. Sia a Bolognola sia a Frontignano fervono i preparativi per accogliere i turisti che sceglieranno di trascorrere queste giornate di feste sui Monti Sibillini.

«A Frontignano – spiego Francesco Cangiotti, il ceo della Funivie Bolognola che gestisce sia la stazione di Frontignano sia Bolognola – è tutto pronto per la riapertura della stazione turistica. Da sabato 16 a lunedì 18 sarà nuovamente in funzione la seggiovia Saliere dalle 10 alle 18.30 che comodamente in soli 4 minuti porterà i turisti dal parcheggio a quota 1550 del rifugio Saliere Mountan Lounge. Proprio per queste festività il rifugio sarà aperto con la parte ristorante dedicata a tre menu della tradizione con prodotti rigorosamente del territorio cucinati sapientemente dai nostri due chef. I pranzi e tavoli sull’area ristorante saranno su prenotazione e per il giorno di Pasquetta si registra orma il tutto esaurito. Ma anche per chi vorrà salire in quota per un aperitivo o per un pasto veloce con un tagliere o panino l’area lounge del rifugio sarà aperta e non è necessaria la prenotazione. Per il fine settimana di Pasqua sempre a Frontignano all’arrivo della seggiovia sarà operativo anche il tapis roulant a servizio del nuovo campo scuola bike, mentre si sta lavorando a pieno regime ormai da settimane su tutte le strutture del Bike Park che inaugurerà la stagione estiva con un bell’evento di apertura sabato 21 maggio. Ricordo che comunque la seggiovia resterà aperta tutti i fine settimana da qui a giugno comprese le festività del 25 aprile e primo maggio e con essa anche il rifugio, dove proprio dal 25 aprile sarà installata nell’area esterna anche un baby park con giochi in gomma piuma forniti dalla Proloco di Ussita».

Sul fronte Bolognola lo ZChalet è pronto ad aprire le proprie terrazze panoramiche con vista mare a partire da sabato 16 fino a lunedì di Pasquetta e poi tutti i fine settimana di maggio e giugno compresi i giorni del 23-24-25 aprile. «Qui – continua Cangiotti – come da nostro mood ZChalet non abbiamo voluto vincolare i nostri clienti con dei menu fissi, ma la cucina e soprattutto la nostra griglia saranno sempre aperte tutta la giornata e si potrà scegliere direttamente dal nostro menu».

Per il giorno di pasquetta giornata di festa con la diretta di Multiradio dalle 13 e a seguire dj set fino al tramonto.

Anche a Bolognolaski parte la stagione delle bike, da sabato 23 aprile infatti riaprirà il noleggio e-bike per tutti i fine settimana con possibilità anche di tour guidati.

