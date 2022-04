Incidente e traffico bloccato:

lunghe code in superstrada

SCONTRO tra auto e furgoncino tra Morrovalle e Piediripa. Il tratto è rimasto chiuso per circa un'ora. Due i feriti, non gravi

Traffico in tilt tra Morrovalle e Piediripa lungo la superstrada con il tratto chiuso per poco più di un’ora a causa di un incidente.

Camion e auto in coda dalle 14,15 di oggi pomeriggio lungo la corsia in direzione monti della superstrada a causa di un incidente che è avvenuto tra un’auto e un furgoncino. Le due vetture in seguito all’incidente sono rimaste bloccate sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia stradale. Nulla di grave per le persone a bordo che sono state portate all’ospedale di Macerata per controlli. La strada nel frattempo è stata chiusa per consentire sia i soccorsi che poi la rimozione dei mezzi dopo i rilievi dell’incidente. Il tratto è stato riaperto alle 15,35.

