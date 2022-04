Docente Unimc ad Harvard

come visiting scholar

MACERATA - Il professor Gianluca Busilacchi è stato selezionato dal Centro di studi Europee per il progetto sulle trasformazioni dello Stato Sociale

12 Aprile 2022 - Ore 16:26 - caricamento letture

Gianluca Busilacchi, professore associato di Sociologia economica al dipartimento di Economia e Diritto dell’università di Macerata, è stato selezionato dal Centro di studi europei (Center for European Studies) dell’università di Harvard come “visiting scholar” per il prossimo semestre autunnale, dal 1 settembre al 31 dicembre.

Ogni anno l’università di Harvard seleziona i migliori progetti di ricerca di studiosi internazionali che lavoreranno per un periodo presso il centro, presenteranno il proprio lavoro nel programma di seminari e saranno a disposizione degli studenti del prestigioso ateneo americano per fornire lezioni e aiuto agli studenti.

Tra le motivazioni del comitato di selezione si legge che il progetto del professor Busilacchi, che riguarda i processi di trasformazione dello Stato Sociale (Welfare State) in Europa, è stato ritenuto, insieme con gli interessi di ricerca del docente e con i risultati raggiunti, molto significativo per poter arricchire il vibrante ambiente intellettuale che il Ces intende promuovere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA