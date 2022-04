Unimc, nuovo appuntamento

con “Educare alla Memoria”

MACERATA - Il terzo incontro, “Oltre lo sguardo”, si terrà martedì 12 aprile dalle 8,45 nella sede di Filosofia e online in diretta streaming

Nuovo appuntamento con “Educare alla Memoria”, ciclo di incontri mensili, ideato dalle docenti Clara Ferranti e Donatella Pagliacci dell’Università di Macerata, che alterna le modalità di trasmissione della Memoria attraverso la formazione, la didattica della Shoah, la testimonianza, l’arte in tutte le sue forme. Il nuovo incontro, “Oltre lo sguardo”, si terrà martedì 12 aprile dalle 8,45 nella sede di Filosofia in via Garibaldi 20 in aula D e in diretta streaming su piattaforma Blackboard Collaborate. Dopo l’introduzione di Donatella Pagliacci, prenderanno la parola Ugo Volli, semiologo, accademico e critico teatrale, sulle costanti dell’odio antiebraico, con un intervento finale di Marcello La Matina, e Cristiana Arena con una musiconferenza sulle relazioni e gli intrecci fra tradizioni musicali eurocolta ed ebraica. Con Paolo Ramazzotti ci si interrogherà sulle possibilità che il razzismo possa di nuovo sfociare nel genocidio. Moderano Marcello La Matina e Clara Ferranti. Per informazioni: consultare il sito www.unimc.it o scrivere a clara1.ferranti@unimc.it o donatella.pagliacci@unimc.it. Per partecipare a distanza: tiny.cc/educareallamemoria.

