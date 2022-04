Podere Sabbioni al Vinitaly:

selezionato da Ian D’Agata

in Micro Mega Wines

L'AZIENDA vitivinicola maceratese già insignita di prestigiosi riconoscimenti per la qualità della produzione, è una delle ventisette selezionate all’interno della sezione “tematica”

11 Aprile 2022 - Ore 12:00 - caricamento letture

“Piccolo è bello” è la parola d’ordine di Micro Mega Wines, la nuova sezione del Vinitaly (Verona, fino al 13 aprile 2022 https://www.vinitaly.com) dedicata ad alcune delle migliori aziende vitivinicole italiane, tutte caratterizzate da vini dai piccoli volumi di produzione, nati da varietà d’uva e terroirs unici. PodereSabbioni, piccola realtà del territorio maceratese già insignita di prestigiosi riconoscimenti per la qualità della produzione, è una delle ventisette aziende selezionate da Ian D’agata all’interno di questa sezione “tematica” della prestigiosissima manifestazione veronese. Dal Piemonte alla Sicilia e Sardegna, dalla Freisa al Tazzelenghe, alla Dorona al Maceratino, al Susumaniello, allo Zibibbo e molto altro ancora; e dalle Langhe al Friuli Colli Orientali, da Venezia e la sua laguna a Bolgheri, a Gioia del Colle a Pantelleria, Ian D’Agata (una delle voci più autorevoli sulla produzione vitivinicola) vi guiderà, insieme a Michele Longo, alla scoperta di alcuni dei vini più unici al mondo e degli uomini e donne che li producono.

Fra i più grandi punti di forza dell’Italia del vino è la sua incredibile ricchezza in termini di cultivar (varietà di uva coltivate) autoctone e di biodiversità di terroirs. Come anche l’enorme passione ed abnegazione di tantissime aziende italiane nel salvaguardare e promuovere queste uve e le loro diverse espressioni nei tanti territori nazionali. MicroMegaWines è la nuova manifestazione del Vinitaly chiamata a celebrare le tante aziende di qualità, piccole e grandi, che si cimentano in questo compito nobile attraverso produzioni di nicchia a tiratura limitata, non riproducibili in nessuna altra parte del mondo causa l’unicità di uve autoctone che crescono solo da noi o anche uve internazionali ma che esprimono terroir specifici presenti solo in Italia. Vini unici, veri portabandiera del Made in Italy, non riproducibili al di fuori dei confini nazionali.

