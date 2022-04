Il golf per l’autismo,

una giornata conviviale

all’insegna dell’inclusione

POTENZA PICENA - Al "Torrenova" ospiti le ragazze e i ragazzi dell'associazione Amici Disparati di Ascoli

Nella mattinata di domenica scorsa il Torrenova Golf di Porto Potenza Picena ha ospitato le ragazze e i ragazzi dell’Associazione Amici Disparati di Ascoli Piceno, per far conoscere il golf.

Una giornata conviviale all’insegna dell’inclusione sociale attraverso una sorta di sport-terapia. Si è trattato del primo di una serie di incontri per avvicinare al golf il mondo dell’autismo: «Per sua caratteristica il golf favorisce la calma e la concentrazione – ha detto Mario Ferraresi, presidente della Fondazione Divina Provvidenza Santo Stefano – caratteristiche che ben si conciliano con lo scopo terapeutico e ludico a beneficio dei giovani affetti da autismo. Troppo spesso le famiglie non trovano sufficiente supporto ed anche un piccolo ma significativo aiuto può fare la differenza».

L’iniziativa è partita da un’idea di Albarosa Clerici e Antonio Donadio che ha subito trovato la fattiva collaborazione del Torrenova Golf e della Fondazione Divina Provvidenza – Santo Stefano. All’incontro ha preso parte come “ospite speciale” il giovane golfista marchigiano componente della Nazionale Italiana Flavio Michetti, in procinto di passare al professionismo. Significativa la presenza istituzionale del Sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini e del Presidente del Consiglio Comunale potentino Mirco Braconi. Già dai prossimi incontri, infatti, parteciperanno al progetto “Il Golf per l’Autismo” anche le ragazze e i ragazzi del territorio comunale.

