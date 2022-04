Civitanova a Esine, si rinnova l’abbraccio

«Una tradizione che dura da 33 anni»

UNA RAPPRESENTANZA del Comune, guidata dal sindaco Fabrizio Ciarapica e dal presidente del Consiglio Claudio Morresi è stata ieri nel comune bresciano gemellato: «Vi aspettiamo tutti per l’8 dicembre a con il vostro dono, l’abete natalizio, che verrà accesso in piazza XX Settembre»

11 Aprile 2022 - Ore 15:39 - caricamento letture

«È stato bello ritrovarsi ancora una volta tutti qui rinnovando questa straordinaria tradizione che dura da ben 33 anni e il cui gemellaggio fra le due Avis dura da 51 anni». Con queste parole il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica ha saluto il tradizionale incontro di ieri nel comune di Esine, in occasione della Domenica delle Palme.

«Abbiamo portato in omaggio, insieme al presidente del Consiglio Claudio Morresi, al comune bresciano come consuetudine i ramoscelli di ulivo per la benedizione», ha detto Ciarapica. Alle 10 si sono ritrovati nella sede degli Alpini e in processione hanno raggiunto la chiesa di Santa Maria per la benedizione degli ulivi. Poi, sempre in corteo, con l’accompagnamento del corpo bandistico dell’Avis, nella chiesa parrocchiale hanno assistito alla messa. «Grazie al sindaco Emanuele Moraschini – ha concluso Ciarapica – alla sua grande ospitalità, all’Avis e al corpo bandistico. Vi aspettiamo tutti per l’8 dicembre a Civitanova con il vostro dono, l’abete natalizio, che verrà accesso in Piazza XX Settembre in una bella festa per la città».

(foto di Ciro Lazzarini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA