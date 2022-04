Si spara col fucile, muore un 80enne

CAMERINO - L'uomo ha compiuto il drammatico gesto questo pomeriggio intorno alle 16,45. I soccorsi sono stati lanciati dai parenti

Uomo si spara a Camerino, la tragedia si è consumata questo pomeriggio. La vittima è un uomo di 80 anni. Il gesto è avvenuto intorno alle 16,45 di questo pomeriggio. L’uomo si è tolto la vita mentre si trovava nella sua casa e per farlo, secondo le prime informazioni su quando è stato ricostruito, ha usato un fucile Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i familiari che hanno chiesto aiuto. Il 118 è giunto sul posto per prestare i soccorsi. Per l’uomo però non c’era più nulla da fare. Per le indagini e ricostruire l’accaduto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Camerino.

(Ultimo aggiornamento alle 19,30)

