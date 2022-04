Scontro fra due auto, sei feriti:

soccorsa una donna incinta

RECANATI - L'incidente in contrada Santa Croce, una delle vetture è finita in un campo vicino alla strada

Due auto si scontrano, una finisce in un campo vicino alla strada: sei feriti, tra cui una donna incinta, trasportati al pronto soccorso.

L’incidente alle 11,30 in contrada Santa Croce a Recanati. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, che si sono occupati dei rilievi del caso, le due vetture, una Fiat Grande Punto e una Volkswagen Polo, si sono scontrate all’altezza di un incrocio, probabilmente a causa di una mancata precedenza. Immediati i soccorsi. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del luogo dell’accaduto, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure del caso alle sei persone coinvolte, le hanno trasportate in ambulanza al pronto soccorso di Macerata. Le condizioni delle persone rimaste coinvolte nell’incidente non dovrebbero essere gravi, fra loro anche una donna incinta e sua figlia. Sono stati tutti trasportati all’ospedale per accertamenti.

