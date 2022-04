“L’ambiente e il futuro”,

scelto il vincitore del contest

MACERATA - Organizzato dalla ditta Orim in collaborazione con il liceo Artistico Cantalamessa, questa mattina agli Antichi Forni è stata premiata l'opera di Alessandro Pianesi

“Colorambiente”, proclamato il bozzetto vincitore dalla 17esima edizione del contest artistico promosso dalla azienda Orim in collaborazione con il liceo artistico Cantalamessa. La premiazione si è svolta questa mattina a Macerata, agli Antichi Forni.

Tema di quest’anno: “L’ambiente ed il futuro”, tanti gli studenti e le studentesse delle classi terze, quarte e quinte che hanno partecipato al contest. Nonostante il tema particolarmente astratto, i ragazzi ele ragazze hanno rappresentato in modi originali ed empatici la loro visione di ambiente e futuro. L’opera vincitrice è stata quella di Alessandro Pianesi del 4F che ha motivato la sua rappresentazione così: «L’uomo anziché dominare la terra e i pianeti con un pugno serrato, allenta la presa lasciando spazio alla leggerezza ed alla bellezza della natura». E’ prevista per la mattina del 28 maggio alla sede di Orim, a Piediripa di Macerata l’inaugurazione dell’ormai tradizionale murales in concomitanza della giornata nazionale promossa da Aidic “Impianti aperti”.

(Foto di Fabio Falcioni)

