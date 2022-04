Il vicino vede un corpo dalla finestra:

uomo trovato morto in casa

SARNANO - La vittima è Graziano Riccobelli, 74 anni. All'arrivo dei soccorsi il suo cuore aveva già smesso di battere. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe legato a cause naturali

9 Aprile 2022 - Ore 18:44 - caricamento letture

Nota il corpo del vicino che abita al piano terra disteso sul pavimento e scattano i soccorsi: trovato morto un 74enne di Sarnano, Graziano Riccobelli.

È successo questo pomeriggio intorno alle 16. Da una finestra del cortile di una palazzina in via Benedetto Costa un vicino ha intravisto il corpo del 74enne che si trovava disteso a terra dove c’è la cucina. A quel punto ha chiesto aiuto al 118. Gli operatori dell’emergenza, giunti sul posto, sono entrati in casa (l’uomo abitava da solo) e lì si sono resi conto che non c’era più niente da fare: Riccobelli era già morto. Il decesso è legato a cause naturali ed il corpo è stato restituito ai famigliari per il funerale. Pensionato, Riccobelli aveva fatto il saldatore, mestiere che lo aveva portato spesso all’estero, ed è stato anche un imprenditore. Aveva due figlie, Gloria e Greta e tre nipoti. In passato si era trasferito a vivere a Lucca da dove negli ultimi anni era tornato a Sarnano. Ora viveva da solo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA