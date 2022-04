Ancona Matelica, basta un punto al Franchi:

i play off ora sono al sicuro

LEGA PRO - I biancorossi pareggiano 1 a 1 contro il Siena, subendo il pareggio nel recupero. Ardemagni risponde a Del Carro, bestia nera dei toscani. I ragazzi di Colavitto interrompono la serie negativa in trasferta e soprattutto staccano matematicamente il biglietto per gli spareggi promozione

9 Aprile 2022 - Ore 16:59 - caricamento letture

di Andrea Cesca

L’Ancona Matelica si morde i gomiti. Avanti di una rete e con un uomo in più, la squadra di Gianluca Colavitto si fa riprendere in pieno recupero dal Siena (1-1). Una partita che sembrava incanalata sui giusti binari per i biancorossi grazie alla rete dell’anti-Siena Andrea Delcarro, tre gol in campionato, tutti e tre contro l’undici toscano. Dopo aver fallito la rete del raddoppio in contropiede con Sereni, il Siena pesca il jolly al minuto 92’ e pareggia un match che sembrava perso. L’Ancona Matelica interrompe la serie negativa in trasferta, si riprende provvisoriamente il sesto posto in attesa della sfida del Gubbio, ma soprattutto stacca il biglietto per i playoff che prenderanno il via il 1 maggio.

La cronaca. Allo stadio Artemio Franchi si affrontano due squadre in crisi di risultati. Il Siena è all’asciutto di vittorie da nove giornate, l’Ancona Matelica ha messo insieme otto punti nelle ultime dieci partite. Colavitto deve fare a meno degli infortunati Moretti (distrazione muscolare) e Palesi (rottura del crociato anteriore del ginocchio destro) oltre che dello squalificato Faggioli. L’emergenza in attacco viene aggravata dall’assenza dell’ultimo minuto di Del Sole. Rispetto alla gara persa in casa con il Gubbio, nell’undici titolare biancorosso trovano spazio Bianconi e D’Eramo. A tre giornate dal termine del campionato la Robur cerca i punti decisivi per chiudere il discorso salvezza, all’Ancona Matelica (che non va in gol da 254’) serve il conforto della matematica per i playoff.

I ritmi sono compassati, forse anche a causa dei primi caldi, le occasioni latitano. La più ghiotta del primo tempo capita sui piedi di Cardoselli dopo 8’: la battuta di prima intenzione viene deviata in calcio d’angolo da Avella. L’Ancona Matelica non si rende mai pericolosa in attacco, il Siena va alla conclusione con Bianchi e Favalli senza inquadrare lo specchio della porta. Tutti qui i primi 45’ poveri sia sotto l’aspetto tecnico che agonistico.

La strigliata di mister Colavitto sortisce effetti immediati ad inizio ripresa. L’Ancona Matelica inizia con uno spirito più propositivo e sul quarto calcio d’angolo consecutivo sblocca il risultato con Delcarro: Sereni calcia dalla bandierina, Masetti rimette a centro area di testa, Delcarro da due passi rioslve la mischia e gonfia la rete con il destro. Terzo gol in campionato per il numero otto dell’Ancona Matelica, tutti e tre messi a segno contro il Siena, e poi corre a fare festa sotto ai propri tifosi.

Il Siena ci mette diversi minuti a riprendersi, nel gioco aereo la formazione toscana si fa preferire e con i colpi di testa di Bani (69’) e Cardoselli (72’) manca di poco la rete del pareggio. Negli ultimi dieci minuti Colavitto toglie un attaccante (Rolfini) ed inserisce un difensore (Iotti) passando di fatto ad un 5-3-2. Il Siena preme, l’Ancona Matelica gioca di rimessa e con Sereni all’87’ si divora in contropiede la rete del raddoppio calciando addosso a Lanni. Il Siena resta in dieci uomini un minuto più tardi, espulso Favalli per doppia ammonizione, Lanni salva ancora i padroni di casa su una staffilata di Noce. In pieno recupero i padroni di casa acciuffano il pari tra lo sconforto dei tifosi di fede dorica: Cardoselli colpisce l’incrocio dei pali su calcio di punizione, Ardmagni è il più lesto di tutti a ribadire in rete la palla del definitivo 1 a 1.

Il tabellino:

SIENA (3-5-2): Lanni 7; Mora 6, Terzi 6, Dumbravanu 6; Laverone 5,5 (19’ st Bani ng), Bianchi 6, Pezzella 5,5 (19’ st Meli ng), Cardoselli 6,5, Favalli 6; Guberti 6 (10’ st Ardemagni 6,5), Fabbro 5,5. A disp.: Mataloni, Bastianello, Terigi, Farcas, Guillaumier, Zaccone, De Francesco. All.: Padalino.

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella 6,5; Noce 6, Masetti 6, Bianconi 6, Di Renzo 6 (17’ st Maurizii ng); Iannoni 6, Papa 6,5 (36’ st Gasperi ng), Delcarro 7; Sereni 6, Rolfini 5,5 (36’ st Iotti ng), D’Eramo 6 (43’ st Vrioni ng). A disp.: Vitali, Tofanari, Sabattini, Ruani, Pecci. All.: Colavitto.

ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa.

ASSISTENTI: Di Maio di Molfetta e Colavito di Bari.

QUARTO UFFICIALE: Bianchini di Terni.

RETI: 6’ s.t. Delcarro (AM), 47’ s.t. Ardemagni (S)

NOTE: spettatori 2.039 (129 nella curva ospiti). Espulso: Favalli all’88’. Ammoniti: Favalli, Di Renzo, Delcarro, Sereni, Bianchi, Ardemagni. Calci d’angolo: 1 a 6. Recupero: 7’ (0’ + 7’)

