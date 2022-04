Nei cartelloni un prezzo,

alla pompa uno più alto di 25 cent:

maxi multe ai distributori di benzina

CONTROLLI della Finanza a Civitanova, Morrovalle e Porto Recanati. In un altro caso è stato rilevata la mancanza del differenziale tra il costo praticato al "servito" e quello al "self". In totale sanzioni per 18mila euro

Prezzi discordanti o esposti in maniera non corretta: maxi multe fino a 18mila euro per due distributori di benzina. L’operazione è stata messa a segno dalla Guardia di finanza della Compagnia di Civitanova e della Tenenza di Porto Recanati. Tre i distributori controllati dalle Fiamme gialle a Morrovalle, Civitanova e Porto Recanati: in due di questi sono state riscontrate irregolarità in materia di pubblicità ed esposizione dei prezzi, nonché di comunicazione dei prezzi praticati al Ministero dello sviluppo economico. In particolare, in uno dei due distributori è stata rilevata la discordanza tra i prezzi esposti o attraverso la cartellonistica interna e quelli effettivamente praticati “alla pompa”, che erano superiori di 20 centesimi.

Dalla consultazione del portale “Osservaprezzi Carburanti“, il legale rappresentante dell’area di servizio è risultato anche responsabile dell’omessa comunicazione al Ministero, in due circostanze, dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato. Nei confronti dell’altro distributore sottoposto a controllo, i militari hanno rilevato la non corretta esposizione dei prezzi esposti sui cartelloni, in particolare per i prezzi “servito” non erano riportati i differenziali applicati in aumento rispetto al “self”, ma vi era indicato il valore assoluto.

