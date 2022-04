La Passione nei presepi,

una mostra a Civitanova Alta

ESPOSIZIONE nell'ex pescheria, le rappresentazioni sono state create da artigiani e appassionati: inaugurazione domenica alle 10,30

8 Aprile 2022

La passione di Cristo sarà rappresentata dagli artigiani locali. L’ex pescheria di Civitanova alta ospiterà un’esposizione di presepi e personaggi in movimento per riprodurre la vita di Gesù, la flagellazione e la morte.

Le rappresentazioni sono state create da artigiani e appassionati che hanno cercato di cogliere gli aspetti più particolari e significativi del tempo pasquale. «Sono molto soddisfatto per quanto si è riusciti a fare – dice Aldo Foresi, presidente della Proloco di Civitanova alta che ha organizzato la mostra – e vorrei sottolineare come si possa far molto per rendere più importante una celebrazione come quella della Santa Pasqua che oggi più che mai deve invitare tutti noi a riflettere sul senso dell’esistenza umana davanti al dolore e alla sofferenza che pervadono questo momento storico».

Lo spazio dell’ex-pescheria ospiterà anche un lavoro in ferro battuto realizzato da Luigi Gasparroni. Un opera voluta, come ci racconta l’autore, per esprimere l’orrore della Guerra in Ucraina. La Croce è trafitta da un missile che simboleggia le sofferenze inflitte ad un popolo dai propri fratelli. Dal suolo si scorge un mano che cerca di raggiungere la croce davanti alla scritta “peace” e “mnp” (pace in ucraino). La mostra sarà inaugurata domenica 10 aprile alle 10,30 e a seguire avverrà la benedizione delle palme e la processione nel centro storico di Civitanova Alta. Le opere saranno visibili al pubblico con ingresso gratuito nei giorni 10, 14, 15, 16, 17, 18 aprile dalle 15 alle 19,30 inoltre nei giorni 14, 15, 16 aprile l’orario di apertura sarà esteso oltre che nelle ore pomeridiane anche dalle 21 sino alle 23. Partecipano all’esposizione: Leandro Messi di Recanati, Giacomo Rosetti di Sant’Elpidio a Mare, Iginio Catini di Montegranaro, Massimo Marchetti di Corridonia, Bruno Belletti di Casette d’Ete, Loris Corvaro di Sant’Elpidio a Mare, Iginio Melappioni di Civitanova e Luigi Gasparroni di Potenza Picena.

