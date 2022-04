“Il campanello dello speziale”

al teatro Gasparrini

APPIGNANO - Appuntamento domani alle 21,15

8 Aprile 2022 - Ore 10:49 - caricamento letture

Domani alle 21,15 al teatro Gasparrini di Appignano risuonerà delle arie di una delle opere più divertenti di Gaetano Donizetti: il Campanello dello Speziale.

Si tratta di un’opera di un unico atto che si svolge durante la celebrazione delle nozze tra lo speziale Annibale Pistacchio e la bella Serafina. Enrico, cugino-amante della ragazza, cercherà in ogni modo di far sì che il matrimonio non venga consumato nel corso della prima notte e sia quindi dichiarato nullo: ma come potrà raggiungere questo obbiettivo di vitale importanza? Ce lo mostreranno sul palco il maestro Alessandro Battiato, che indosserà le vesti di Enrico, e il suo cast tutto marchigiano: saranno presenti il baritono Davide Bartolucci (Annibale Pistacchio), la soprano Emily Scopini (Serafina), il tenore Matteo Monachesi (Spiridione) e il mezzosoprano Elena Trasacco (Madama Rosa), accompagnati al pianoforte dalle sapienti mani del maestro Andrea Rocchetti. Per l’occasione saranno coinvolti tre cori marchigiani, il coro Voci Libere di Morrovalle, il coro San Gregorio Magno di Magliano di Tenna e il nuovissimo coro “Scuola Musica 1882” di Appignano. La regia sarà curata da Battiato, direttore artistico dello stesso “Gasparrini”. I biglietti sul sito ciaoticket cliccando su questo link: https://www.ciaotickets.com/biglietti/il-campanello-dello-speziale-di-gaetano-donizetti-appignano

© RIPRODUZIONE RISERVATA