Ddl Appalti, i sindacati:

«Va ripristinato l’obbligo

di clausola sociale»

I SEGRETARI regionali di Cgil, Cisl e Uil hanno avuto un confronto con i parlamentari marchigiani Morgoni e Morani per chiedere che venga reintrodotta la norma nel testo in discussione: «Un grave arretramento sul fronte dei diritti e delle tutele»

6 Aprile 2022 - Ore 13:32 - caricamento letture

Ddl Appalti: Cgil, Cisl e Uil incontrano i parlamentari delle Marche per ripristinare l’obbligo di clausola sociale. Le segreterie regionali dei sindacati, insieme alle categorie di riferimento, hanno avuto ieri un confronto in videoconferenza con i parlamentari eletti nei collegi marchigiani per discutere l’iter legislativo del Ddl Appalti. Le organizzazioni dei lavoratori, che avevano richiesto un incontro urgente a tutti i deputati e i senatori del territorio, hanno avuto modo di affrontare con i deputati dem Alessia Morani e Mario Morgoni gli aspetti più controversi del testo, già approvato dal Senato e in attesa di discussione alla Camera.

I sindacati, pur apprezzando alcuni aspetti positivi introdotti dal disegno di legge, come ad esempio il rispetto del Contratto nazionale di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, l’applicazione delle medesime tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto, l’esclusione dei costi della manodopera e della sicurezza dai ribassi di gara, hanno sottolineato «la presenza di una norma negativa e grave che vanifica l’effetto di tutto quanto fatto di positivo. Il testo, infatti – spiegano i sindacati – prevede non già l’obbligo ma la facoltà di inserire clausole sociali nei bandi di gara: un grave arretramento sul fronte dei diritti e delle tutele che determinerebbe effetti devastanti per centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che operano negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, lavoratori “deboli”, occupati in comparti spesso essenziali come ospedali, strutture socio-sanitarie, scuole, ministeri, uffici pubblici».

Cgil Cisl Uil Marche, rappresentate nell’incontro dai segretari Daniela Barbaresi, Marco Ferracuti e Claudia Mazzucchelli, ritengono «profondamente sbagliato, e per questo da correggere, inserire tale facoltà quando il Codice dei contratti pubblici, all’art. 50, prevede l’obbligo di inserimento di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità e continuità occupazionale del personale impiegato».

Morani e Morgoni hanno ascoltato le ragioni delle organizzazioni dei lavoratori comprendendo la delicatezza della vicenda. I due parlamentari hanno espresso l’impegno di presentare alla Camera un emendamento per reintrodurre l’obbligo di inserire le clausole sociali nei bandi di gara, promettendo inoltre di tenere informati i sindacati sull’esito dell’iter legislativo. Un impegno che Cgil Cisl Uil Marche apprezzano, «con l’auspicio di vedere presto soddisfatte le aspettative di migliaia di lavoratori marchigiani che stanno vivendo con trepidazione questo delicato passaggio che – concludono – rischia di precarizzare ancor di più settori del mercato del lavoro già connotati da una fase di grande incertezza».

