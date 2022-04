L’inclusione a scuola,

i progetti premiati

da Unimc e Anffas

MACERATA - Alla Filarmonica l'evento conclusivo dell'iniziativa, nel giorno dedicato alla consapevolezza sull'autismo. Ecco gli istituti che hanno ricevuto il riconoscimento. Adornato: «Le diversità sono valori e, fin quando non le realizzi nella loro integralità e logica di sistema, ci impoveriamo tutti». Scarponi: «Dove altri vedono limiti, noi vediamo orizzonti»

3 Aprile 2022 - Ore 13:14 - caricamento letture

«Quando eravamo piccoli, negli anni ‘50, c’era un grande velo su questo tema, le famiglie non ne parlavamo. La cosa più bella di oggi è che tutte le componenti in gioco hanno capito che può essere una grande risorsa e che si può stare bene tutti se non si fanno stare bene le persone che hanno problematiche particolari». A dirlo è il maestro Fabio Frizzi. L’occasione è stato lo speciale Premio Inclusione 3.0 dedicato al mondo scolastico che ha concluso ieri pomeriggio la Settimana dell’inclusione organizzata da Università di Macerata e Anffas in collaborazione con il Comune e la Provincia.

Nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, nella splendida cornice del teatro della Filarmonica, l’assegnazione dei riconoscimenti ha permesso di conoscere tante realtà che operano ogni giorno per rendere normale la vita sociale delle persone con disabilità, facendo rete tra scuole, famiglie, associazioni, università. Progetti che traducono la parola inclusione in esperienze, apprendimento, sport, arte, cucina, lavoro, socialità, in una parola vita. Perché, come ha detto il rettore Francesco Adornato, «le diversità sono valori e, fin quando non le realizzi nella loro integralità e logica di sistema, ci impoveriamo tutti». E «dove altri vedono limiti, noi vediamo orizzonti», ha ribadito il presidente dell’Anffas Macerata Marco Scarponi.

L’evento, condotto da Giusi Minnozzi di Multiradio, è stato accompagnato dalla musica del gruppo “Seven lives one cat” che ha visto alle tastiere il direttore generale dell’Ateneo Mauro Giustozzi insieme a insieme a Simona e Gabriele Mandò, David Sigona, Luca Addei, Marco Sigona e Sergio Leombruni.

A consegnare i premi, anche il sindaco Sandro Parcaroli, la vicesindaco e assessore ai servizi sociali Francesca D’Alessandro, il garante regionale dei diritti della persona Giancarlo Giulianelli che ha invitato le associazioni a presentare progetti al suo ufficio per accedere a finanziamenti specifici.

Ecco, quindi, i premiati. Per le scuole e i progetti scolastici: Liceo Artistico Cantalamessa di Macerata; IV C del Liceo Alessandro Volta di Francavilla a Mare; scuola dell’infanzia di Salerno; Istituto alberghiero Varnelli di Cingoli; i progetti “I quaderni di Valeria” frutto del lavoro di una rete di insegnanti, educatrici e famiglie; Edugames storici, i videogiochi educativi della Todino editore in collaborazione con l’Università di Salerno; Istituto Lorenzo Lotto di Bergamo.

Assegnati anche premi speciali ad associazioni e enti che si occupano dell’assistenza e della comunicazione per il benessere delle persone dentro e fuori le mura scolastiche: Ente nazionale sordi Marche; Unione italiana ciechi Marche; Cooperativa sociale Il Faro; Rotary club di Tolentino; Afam Alzheimer Uniti Marche; Cooperativa sociale Lella i servizi sociali del Comune per il progetto “Tutti per uno” in ambito sportivo.

