Gli highlander della Nicolò Ceselli:

il sindaco Micucci in gol a 46 anni,

Leonangeli titolare a 54

TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - Il primo cittadino di Camporotondo segna il rigore del 2 a 2 finale contro il Camerino Castelraimondo. Il difensore ultracinquantenne ancora gioca dal primo minuto. Nel girone E il Pievebovigliana batte la capolista Promos trascinata da Misici e Impecora. L'Union Picena ne fa otto alla Boca Civitanova

30 Marzo 2022 - Ore 09:33 - caricamento letture

di Michele Carbonari

La Giovanile Nicolò Ceselli degli highlander rallenta la corsa del Camerino Castelraimondo nella sesta giornata di ritorno del girone E di terza categoria. Mister Nando Guglielmi infatti ringrazia il sindaco di Camporotondo di Fiastrone Massimiliano Micucci, che firma il 2 a 2 su rigore all’età di 46 anni (spegnerà 47 candeline in estate), mentre in difesa si affida al titolarissimo Leonangeli, in campo a 54 anni. In precedenza, per gli ospiti apre il diagonale di Ciocchetti, ribaltano momentaneamente il punteggio Caramanti e Bruscotti, autore dell’assist al compagno di squadra e poi a segno dagli undici metri. Gli uomini di Micarelli restano nei quartieri alti ma subiscono il sorpasso del Pievebovigliana, che impone lo stop alla capolista Promos, la quale chiude in inferiorità numerica. Dopo la vittoria nella fase regionale di Coppa Marche, i biancoverdi si rendono protagonisti di un’altra impresa trascinati da Misici (da fuori) e Impecora (penalty). La corsa verso il titolo per gli uomini di Morresi sembra ancora al sicuro, visto che la prima inseguitrice, l‘Union Picena, dista ancora nove lunghezze. I giallorossi, però, non fanno sconti al Boca Civitanova, che raccoglie ben otto volte il pallone dalla rete: a segno due volte Ramadori e Muzio, oltre ai sigilli personali di Bonfigli, Francesco Senigagliesi, Scataglini e Camilletti. Condividono l’ultimo gradino del podio gli Amatori Appignano (corsari all’inglese a Sforzacosta) e la Giovanile Corridoniense. Quest’ultima rifila un poker al Serralta grazie ai centri di Rinaldesi (sugli sviluppi di un corner), Tamburrini (punizione dal limite) e Bartolacci (contropiede e tap in).

Risale la classifica a suon di gol anche la Lorese, che espugna Corridonia con un punteggio tennistico: gonfiano la rete Basili (doppietta), Boccanera (bis), Quintabà e Hadir. Infine, dividono la posta in palio Academy Civitanovese e Colbuccaro (2-2). I rossoblu gettano al vento il doppio vantaggio firmato dalla doppietta di Cerquetella (dribling stretto in area e bordata a fil di palo), i ragazzi di Francucci nel finale trovano il pareggio trascinati dall’uno due di Ginaj (rigore) e Trippetta (in mischia). Nel girone F il Monte San Martino si aggiudica il big match contro il Montelparo e consolida il secondo posto: decisiva la doppietta di Marconi nella ripresa (Brasili si fa ipnotizzare dagli undici metri). Nel gruppo C l’Urbanitas Apiro subisce il tris del Misa, vano il gol di Piersigilli.

Il personaggio della settimana: Massimiliano Micucci (Giovanile Nicolò Ceselli). Il sindaco e giocatore della squadra del suo paese, Camporotondo di Fiastrone, trasforma il rigore del pareggio (2-2) contro una squadra che lotta per un posto playoff. Lo fa onorando al meglio la propria maglia e soprattutto risulta ancora decisivo alla soglia delle 47 primavere.

TERZA CATEGORIA – GIRONE E (sesta giornata di ritorno):

Camerino Castelraimondo – Giovanile Nicolò Ceselli 2-2

Academy Civitanovese – Colbuccaro 2-2

Giovanile Corridoniense – Serralta 4-0

Union Picena – Boca Civitanova 8-1

Pievebovigliana – Promos 2-0

Sforzacosta – Amatori Appignano 0-2

Corridonia Fc – Lorese 1-6

CLASSIFICA: Promos 44, Union Picena 35, Giovanile Corridoniense e Amatori Appignano 33, Pievebovigliana 32, Camerino Castelraimondo, Academy Civitanovese e Lorese 31, Colbuccaro 29, Serralta 20, Sforzacosta 18, Giovanile Nicolò Ceselli 14, Boca Civitanova 8, Corridonia Fc 6.

TERZA CATEGORIA – GIRONE F (quarta giornata di ritorno):

Monte San Martino – Montelparo 2-0

CLASSIFICA: Usa Fermo 2021 55, Monte San Martino 45, Nuova Faleria 40, Ponzano Giberto 38 e Tirassegno 37, Montelparo 36, Atletico Monte Urano 34, Audax Montegiorgio 27, Save the Youths 23, Torrese e Servigliano 21, Spes Valdaso 16, Lapedonese 16, Union Calcio 12, Grottese e Campiglione Monte Urano 8.

TERZA CATEGORIA – GIRONE C (sesta giornata di ritorno):

Misa – Urbanitas Apiro 3-1

Rosora Angeli – Fabiani Matelica 13/4

CLASSIFICA: Valle del Giano 46, Real Vallone e Misa 35, Ostra 34, Fabiani Matelica 33, Corinaldo e Real Sassoferrato 31, Urbanitas Apiro 30, Rosora Angeli 27, Galassia Sport e Renato Lupetti 18, Poggio San Marcello 15, Sant’Abbondio 6, Le Torri 5.

