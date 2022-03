Il vero volto di Pieve Torina

negli scatti di Effetto Ghergo

L'ASSOCIAZIONE, partner del progetto Lo. Gus.Ti, nella sua qualità di progettista, ha messo a disposizione la sua specifica competenza, la fotografia

Raccontare il passato di Pieve Torina, partendo dagli album fotografici privati fino ad arrivare a raccontare il sisma con 8 scatti inediti delle macerie di alcuni luoghi simbolici del paese. Se ne occuperà l’associazione Effetto Ghergo di Montefano Partner del Progetto Lo.Gus.Ti.

«Il Progetto Lo.Gus.Ti. – si legge in una nota – è promosso dalla Regione Marche. I Partner – rappresentati da Arci Macerata, Capofila del Progetto, Associazione Culturale MusiCamDo, Associazione Fotografica Effetto Ghergo, Associazione RuvidoTeatro, CityNetGroup Marketing Industriale, Distilleria Varnelli Spa, ImaginaComunicazione e Movimondo Agenzia di Viaggi e Turismo – operano all’interno del Progetto Por Fesr con il proposito di sostenere lo sviluppo e la valorizzazione dei settori economici tradizionali, contribuendo alla creazione di nuove partnership commerciali ed imprenditoriali fra Aziende, oltre che con il preciso intento di portare sul territorio marchigiano buyer e influencer per offrire loro un’esperienza unica, all’insegna dei valori di Longevità, Gusto e Tipicità».

Il turismo responsabile e che si nutre di esperienze fa suo l’incontro con una comunità consapevole e reattiva. Tuttavia il territorio di riferimento – in questo caso Pieve Torina, in provincia di Macerata – se da un lato esprime valori, narrazioni e tradizioni uniche, dall’altro vede messa in discussione la sua identità a causa degli eventi sismici del 2016 che hanno accelerato lo stravolgimento dell’assetto urbanistico, economico ma soprattutto sociale della zona.

L’associazione Effetto Ghergo di Montefano, nella sua qualità di progettista, ha messo a disposizione la sua specifica competenza, la Fotografia, un’arte che dà la possibilità di interpretare gli eventi, sviluppando al contempo la capacità di assumersi la responsabilità di esprimere un punto di vista sugli stessi. Il progetto di Effetto Ghergo, uno dei sei previsti da Lo.Gus.Ti., è denominato “Multivision – Narrazioni Trasversali” e prevede, nel suo svolgimento, l’Archivio digitale della Memoria. Il curatore di Multivision è Denis Curti, direttore artistico della Casa dei Tre Oci a Venezia, del Festival di Fotografia Arturo Ghergo di Montefano e curatore di Mostre di Fotografia e Arte Contemporanea.

L’attività dell’Associazione si esplicherà in due momenti distinti.

«La prima iniziativa – spiega l’associazione – consiste nella costruzione di un archivio digitale che attinga dagli album fotografici privati. Scatti che raccontano il passato di Pieve Torina, il genius loci del territorio, facendo riferimento ad eventi, luoghi, famiglie e persone che hanno segnato la storia del luogo. La realizzazione dell’Archivio Digitale passa attraverso la dotazione – da parte di Effetto Ghergo – di uno scanner professionale che sarà installato in un luogo concordato con il Comune: Claudio Colotti, fotografo ed attuatore del progetto per l’associazione Effetto Ghergo – si occuperà della digitalizzazione del materiale che sarà consegnato dalle famiglie e, contemporaneamente, provvederà a formare adulti, ragazze e ragazzi del territorio al fine di renderli autonomi nella scansione e nell’archiviazione delle immagini fotografiche. Il loro supporto in questa fase è di fondamentale importanza affinché sia garantito un accesso privilegiato agli album fotografici delle famiglie. Ma anche, e soprattutto per i più giovani, è questa l’occasione per rivedere, recuperandole, tradizioni, usanze e culture che altrimenti rimarrebbero senza memoria. Tutta questa preziosa documentazione storica testimoniale sarà successivamente selezionata ed editata in modo tale che sia fruibile per tutti, cittadini, Istituzioni e turisti: un lavoro importante, che restituisce un volto a questo territorio colpito dal sisma del 2016».

La seconda parte del progetto prevede la realizzazione di 8 scatti inediti delle macerie di alcuni luoghi simbolici del paese. «L’ambientazione degli scatti – prosegue a nota – permetterà ai luoghi di avere la necessaria visibilità, utile a sensibilizzare l’opinione pubblica su quello che il sisma ha devastato, rendendo palese la necessità della ricostruzione della cittadina, dei suoi edifici, vie e piazze. Negli scatti saranno ritratti anche gli abitanti di Pieve Torina: le persone guarderanno in macchina e chi lo vorrà potrà portare con sé un oggetto scampato alla distruzione del sisma. Bambini ed anziani saranno maggiormente rappresentati, ma anche artigiani, studenti, impiegati pubblici, maestre e le famiglie dei ristoratori e di tutti coloro che hanno un’attività commerciale: quasi una mappatura del borgo, in grado di mostrare il volto più tipico e vero di Pieve Torina».

Il sindaco Alessandro Gentilucci: «Siamo orgogliosi di partecipare al progetto Lo.Gus.Ti., perché testimonia il presente di Pieve Torina, ancora purtroppo fatto di macerie e distruzione, ma anche il grande spirito di comunità della nostra gente che si è riunita in piazza Santa Maria Assunta per questa fotografia collettiva. Tra le decine di persone che hanno partecipato c’erano anche cittadini ucraini che hanno trovato accoglienza qui, nelle nostre SAE – grazie anche alla collaborazione della Andrea Bocelli Foundation – a testimonianza di come la nostra gente rifiuti la guerra e, nella sofferenza di chi ha perso tutto, continui a dimostrare una straordinaria capacità solidale. Noi non ci dimentichiamo di chi soffre, vorremmo che lo Stato non si dimenticasse di noi».

Aggiunge Andrea Spaterna, prorettore alla Cooperazione territoriale dell’Università degli Studi di Camerino: «Il progetto Lo.Gus.Ti. è uno straordinario esempio di cosa significhi alimentare lo sviluppo culturale del territorio, in una logica di partenariato pubblico-privato tra i diversi Enti ed Associazioni che vi operano. Il Progetto nasce nell’ambito della Consulta Permanente per lo Sviluppo del Territorio, voluta dall’Università di Camerino con il preciso scopo di coordinare e mettere a fattore comune competenze, professionalità, innovazione e creatività nei diversi ambiti, creando un circuito virtuoso che valorizzi e promuova il contesto sociale ed economico nel suo insieme».

Tutto il materiale editato confluirà nel sito Lo.Gus.Ti. dove è già possibile vedere le Linee Guida del Progetto, compresi i percorsi turistici relativi al territorio di Pieve Torina.

