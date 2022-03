Dialisi di Tolentino a Camerino,

210mila euro per adeguare i locali

SANITA' - In vista della demolizione e ricostruzione della struttura ci sarà un trasferimento temporaneo del Centro di assistenza limitata al nosocomio della città ducale

Progetto validato e determina firmata per autorizzare l’affidamento diretto dei lavori da 210mila euro per adeguare alcuni locali dell’ospedale di Camerino e destinarli provvisoriamente a sede del reparto Dialisi di Tolentino, in attesa che l’ospedale di questa ultima cittadina venga demolito e ricostruito.

La determina è stata assunta nei giorni scorsi dalla direzione dell’Area Vasta 3 e l’atto istruttorio permette di verificare i tempi necessari all’apparato pubblico per realizzare le opere. Con ordinanza del Commissario straordinario alla Ricostruzione nel settembre 2017 è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016 tra i quali anche l’intervento riguardante l’ospedale di Tolentino. Il passo successivo quasi tre anni dopo: «Con il decreto dell’Ufficio speciale per la ricostruzione del 28 luglio 2020 si è preso atto del verbale della Conferenza regionale del 2 luglio 2020 che ha approvato la congruità dell’importo del progetto definitivo relativo all’ospedale di Tolentino invitando altresì “l’amministrazione e i progettisti a valutare, in fase di progettazione esecutiva e di predisposizione del Piano di Coordinamento della sicurezza, l’eventualità di dislocare le attività ospedaliere, che per ovvie ragioni devono rimanere attive, in altra sede, al fine di poter procedere alla demolizione completa degli edifici in un’unica fase, garantendo così maggior sicurezza nel cantiere e limitando i costi». Con verbale di riunione del 2 febbraio 2021 il sindaco di Tolentino, la Regione e l’Asur hanno deciso di procedere con un’unica demolizione dell’ospedale e quindi con la temporanea delocalizzazione della Dialisi a Camerino (Cal) e a Macerata (reparto). Ora dovranno essere adeguati i locali del primo piano di Camerino per adibirli a Cal (Centro di Assistenza Limitata) di dialisi. Il 21 ottobre 2021 è stato stipulato il contratto per la progettazione con lo Studio 3energy Associati di Meda (Monza Brianza), per l’importo di 15mila euro. Validato il progetto, l’altroieri la determina che autorizza l’appalto delle opere per 210mila euro.

(l. pat.)

