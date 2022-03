Campionati paralimpici italiani,

Anthropos da dieci e lode

ATLETICA - Ben 317 gli atleti iscritti da tutta Italia in rappresentanza di 81 società sportive alla manifestazione tricolore organizzata dalla società polisportiva di Civitanova negli impianti Palaindoor e all’Italico Conti di Ancona

Due Federazioni Italiane Paralimpiche, la Fisdir e la Fispes, 317 atleti iscritti da tutta Italia in rappresentanza di 81 società sportive. Sono i numeri record della 17ᵃ edizione dei Campionati Italiani Paralimpici di Atletica Indoor e Lanci Invernali, validi per la Coppa Italia, organizzati dalla società Polisportiva Anthropos ad Ancona negli impianti Palaindoor e all’Italico Conti.

Due giorni, dal 12 al 13 marzo, all’insegna dell’atletica paralimpica di altissimo livello ma anche del coraggio e della passione. Ad oggi quello targato Anthropos è l’unico evento paralimpico in Italia che vede la presenza contemporanea di tutte le disabilità: intellettivo/relazionale, fisica e visiva.

Sul piano agonistico il weekend dorico si è contraddistinto per le superbe performance sportive che non hanno fatto mancare exploit quali quelle di Martina Caironi, Fiamme Gialle, che realizza il nuovo primato mondiale indoor nel salto in lungo categoria T63 con la misura di metri 5,23, i primati nazionali di Riccardo Bagaini (Sempione 82), nei 200m e 400m categoria T47, Nicholas Zani (Sempione 82) nei 60m e 200m categoria T33, Nicolò Pirosu (Fiamme Azzurre) nei 200m categoria T12, Jacopo Cuculo (Safa Atletica) nei 200m categoria T38, Alessandro Ossola (Fiamme Azzurre) nei 60m categoria T63, Valentina Petrillo (Omero Bergamo) nei 60m categoria T12, di Chiara Zeni (Osha Como) nei 200 mt C2 e di Agnese Spotorno (Cambiasso Risso) nei 200 mt Open e nel salto in lungo con 4 mt. e 34 cm.

«Il boom di iscrizioni è stato il riscontro più bello – ha detto Nelio Piermattei, Presidente Anthropos ASD –, ma anche i risultati sportivi dei partecipanti, i record dei campioni e le ottime performance delle nuove leve in maglia Anthropos mi hanno riempito di gioia. Da organizzatore ammetto che le tante adesioni hanno reso più difficile la gestione dell’evento, ma hanno anche aumentato lo spettacolo e l’agonismo. Un programma intenso e di qualità – ha concluso Piermattei – che abbiamo portato a termine grazie all’ormai collaudato gruppo di lavoro della nostra associazione ed al supporto dei tanti volontari presenti che hanno lavorato all’aperto anche con temperature prossime allo zero».

L’evento per la decima volta organizzato dall’Anthropos (dopo le prime 7 a marchio Cip Marche) ha visto la collaborazione della Fidal Marche, del Comune di Ancona e della Regione Marche nonché della Protezione Civile, della Croce Gialla di Ancona e di numerosi volontari e patrocinato dalla Regione Mare, dalla Provincia di Ancona e dal Comune di Ancona.

