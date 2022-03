La Lube recupera a Verona,

Juantorena e Kovar tornati in gruppo

VOLLEY - I biancorossi domani alle 18 saranno in campo all’Agsm Forum, lo schiacciatore ex della partita: «Fase più delicata della stagione, cancelliamo le difficoltà in attacco»

11 Marzo 2022 - Ore 16:37 - caricamento letture

La Lube cerca punti preziosi in trasferta. Nel pomeriggio di oggi i biancorossi raggiungeranno il Veneto dove domani, sabato 12 marzo, alle 18 (diretta Rai Sport) scenderà in campo all’Agsm Forum contro i padroni di casa di Verona per recuperare il match della quarta giornata di ritorno della SuperLega. I cucinieri saranno supportati da un pullman di tifosi. Per la prima volta dall’inizio della stagione, in settimana tutti gli atleti del roster biancorosso si sono allenati insieme all’Eurosuole Forum. Nelle ultime sedute in gruppo anche Jiri Kovar e Osmany Juantorena, che saranno reinseriti gradualmente. Presenze che danno morale ai campioni d’Italia in una fase molto delicata. Dopo la battuta d’arresto a Modena, nella classifica di SuperLega i biancorossi hanno perso terreno dalla capolista Perugia, ma occupano ancora il secondo posto a quota 51, a braccetto con Trento che ha disputato una partita in più centrando una vittoria in meno. Battuta nell’anticipo della 12esima di ritorno a Piacenza, Verona è invece ottava e non vuole perdere il treno dei playoff. Nella sfida esterna persa 3-0 a Piacenza, gli uomini di coach Radostin Stoytchev sono scesi in campo con Spirito al palleggio per l’opposto Jensen, Cortesia e Nikolic al centro, Mozic e Asparuhov in banda, Bonami libero. «Allenarsi con il gruppo è un primo passo avanti – le parole di Jiri Kovar, schiacciatore della Lube -. Non so quando giocherò perché il reinserimento sarà graduale, ma è importante che l’infermeria si svuoti e che la squadra affronti al completo la fase più delicata della stagione. Ci aspetta una sfida delicata. Conservo un bel ricordo di Verona. Ciò che invece dobbiamo cancellare sono le difficoltà degli ultimi match in attacco, consapevoli che di fronte avremo una rivale combattiva, ben allenata e in cerca di punti».

