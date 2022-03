Unimc, un menù sostenibile

a mensa per la Green Food Week

MACERATA - Giovedì 10 marzo nell’ambito della settimana dedicata da Foodinsideral consumo consapevole di cibo

Giovedì 10 marzo le due mense universitarie Accorretti e Vallebona distribuiranno un pasto sostenibile e a filiera corta, unendosi alle oltre 327mila somministrazioni nelle mense scolastiche di tutta Italia. Nell’ambito del Sustainable Innovation Lab, l’Università di Macerata, in collaborazione con Erdis Marche e Cimas, ha infatti aderito alla Green Food Week 2022 promossa dall’associazione Foodinsider. L’obiettivo dell’iniziativa è modificare uno o più piatti offerti nelle mense scolastiche all’interno della settimana dal 7 all’11 marzo che culmina con l’iniziativa di Caterpillar M’illumino di meno. “Oltre a spegnere le luci in tante città – spiegano gli organizzatori di Foodinsider – vogliamo aggiungere l’impegno a consumare cibo più sostenibile per renderci più consapevoli e responsabili del peso che l’alimentazione ha sul pianeta. L’iniziativa è aperta a tutti i Comuni, ma anche a mense universitarie, ospedaliere e aziendali”. Il modello di consumo di cibo che è adottato dalle economie più ricche contribuisce in modo sostanziale al surriscaldamento climatico, producendo enormi quantità di gas serra. La produzione di cibo è tra i più importanti fattori che impattano sul cambiamento climatico, sulla perdita di biodiversità, sull’uso delle risorse idriche, sulla compromissione dei cicli dei nutrienti e sui cambiamenti dell’uso del suolo. La produzione di cibo è responsabile di un terzo di tutte le emissioni antropogeniche di gas serra e il settore zootecnico da solo del 15%, sfruttando quasi l’80% delle terre agricole del pianeta (dati Ipcc e Fao).

