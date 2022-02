Comune sempre più green:

acquistato un mezzo

completamente elettrico

MONTEFANO - L’amministrazione si è dotata di un autocarro leggero, la spesa complessiva è stata partecipata dalla Regione

16 Febbraio 2022 - Ore 16:28 - caricamento letture

Montefano è sempre più Green. Il comune si è aggiudicato l’assegnazione del finanziamento erogato dalla regione Marche sulla base del bando pubblico per la concessione di contributi per l’acquisto di veicoli elettrici sostenibili, al fine di favorire la conversione delle flotte e del parco veicolare della pubblica amministrazione. L’amministrazione comunale ha così provveduto ad acquistare un autocarro leggero Alke modello 330E categoria N1 completamente elettrico, che si aggiunge al parco mezzi già in dotazione agli operai comunali per tutti i lavori di manutenzione di aree verdi, strade e servizi cimiteriali. La spesa complessiva di 30.695,20 euro è stata partecipata dalla Regione per 24.249,21 euro e cofinanziata dal Comune per i restanti 6.445,99 euro. A breve sarà effettuata da Astea l’installazione gratuita in paese della prima colonnina per la ricarica veloce di due mezzi elettrici. «Stiamo andando nella direzione giusta, con la giusta attenzione ad un tema importante – le parole del sindaco di Montefano Angela Barbieri -. Queste due iniziative permettono anche alla nostra comunità di fare un piccolo ma significativo passo verso quella “rivoluzione green” che, inevitabilmente, nei prossimi anni tutti noi dovremmo affrontare per offrirci un’opportunità diversa di vivere il pianeta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA