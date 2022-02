Il premio dell’associazione Arte

al cronista Vittorio De Seriis

CIVITANOVA - Oggi pomeriggio cerimonia per la consegna del riconoscimento "Città cultura solidarietà" a uno dei "veterani" del giornalismo civitanovese

«Giornalista e galantuomo, curioso di tutto e legato all’arte e alla cultura», con questa motivazione l’associazione Arte di Anna Donati ha conferito oggi pomeriggio il premio “Città cultura solidarietà” giunto all’ottava edizione al cronista Vittorio De Seriis. Il riconoscimento è pensato dall’associazione Arte e rivolto ai civitanovesi che si sono distinti per il loro impegno in società, con la presidente Anna Donati che ha in apertura tracciato il profilo di De Seriis.

«Sono commosso ed emozionato – le parole di De Seriis -. Ho visto crescere la città nel corso degli anni, raccontando mostre, la Civitanovese o il consiglio comunale: ho dato tanto, ma ho ricevuto molto di più». A consegnare la targa, la Donati con il sindaco Fabrizio Ciarapica. Originario di Ancona, De Seriis si trasferì in città per il suo lavoro da ferroviere, iniziando a collaborare con alcuni quotidiani locali. Appassionato di scrittura si è occupato di qualsiasi argomento, con una verve spiccata per le sue grande passioni, lo sport (e l’amata Civitanovese) e la cultura.

Da sempre seguitissime sono infatti le sue recensioni come critico d’arte, con ritratti attenti dei pittori del territorio e non solo. A seguire, si è tenuta la relazione dello storico dell’arte Alessandro Delpriori all’interno dei Martedì dell’Arte, su “Caravaggio e le Marche”. Con l’occasione, la presidente dell’associazione Arte Donati ha ringraziato il suo segretario Luigi Telloni per l’indispensabile contributo.

