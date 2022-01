La doppietta di Faggioli non basta,

Ancona Matelica bloccata sul pari a Lucca

LEGA PRO - I biancorossi, dopo il vantaggio locale firmato dopo un minuto da Semprini, ribaltano il punteggio grazie alla doppietta dell'attaccante, nella ripresa Visconti firma il definitivo 2-2. Settimo risultato utile consecutivo per la squadra di Colavitto, che in classifica resta al quinto posto insieme alla Virtus Entella

30 Gennaio 2022 - Ore 16:55 - caricamento letture

di Andrea Cesca

L’Ancona Matelica va subito sotto, poi ribalta il risultato, infine si fa riprendere sul pareggio. Termina 2 a 2 la trasferta di Lucca per i biancorossi, trascinati da bomber Faggioli, autore di una doppietta, la terza di questo campionato. Non è stata la migliore prestazione per Papa e compagni, al settimo risultato utile consecutivo. Lo stesso Papa ha colpito una traversa ma nonostante l’uomo in più nelle battute finali la squadra di Colavitto non è riuscita a trovare la zampata vincente dopo un secondo tempo prevalentemente di attesa. In classifica l’Ancona Matelica resta al quinto posto insieme alla Virtus Entella.

Seconda trasferta consecutiva in terra toscana per l’Ancona-Matelica dopo il roboante successo di Pontedera. I biancorossi sono di scena al “Porta Elisa” di Lucca dove la squadra di casa non vince dal 21 novembre. Colavitto deve fare a meno di Sabattini e Berardi, nella rosa a disposizione dell’allenatore campano non figura più Farabegoli, passato in settimana alla Feralpisalò. Nell’undici titolare tornano Masetti e Maurizii.

La partenza della Lucchese è fulminante, dopo 1’ esatto i padroni di casa sono già in vantaggio. Sul calcio d’angolo di Belloni dalla destra Semprini sblocca il risultato con un colpo di testa, 1 a 0. L’Ancona Matelica fatica a reagire, ma al 16’ trova la rete del pareggio con Faggioli: al termine di un’azione convulsa nell’area di rigore avversaria il numero 18 dell’Ancona Matelica supera Coletta nonostante l’estremo tentativo di Bachini; il numero 5 della Lucchese rinvia il pallone in prossimità della linea di porta, in Serie C non c’è la goal-line technology, il direttore di gara assegna il gol su indicazione dell’assistente fra le proteste dei rossoneri, 1 a 1.

Papa e compagni prendono coraggio, al 22’ il capitano impegna Coletta su calcio di punizione. Prima della mezzora l’Ancona Matelica opera il sorpasso: Corsinelli frana addosso a Moretti in area, l’arbitro assegna il calcio di rigore che Faggioli trasforma spiazzando il portiere di casa, 1 a 2, undicesimo gol in campionato per il bomber al centro delle voci di mercato.

Come già accaduto nel primo tempo anche nella ripresa l’Ancona Matelica soffre la partenza della Lucchese che al 53’ trova la via della rete: cross di Belloni dalla destra, Semprini prolunga di testa, Visconti sul secondo palo scarica in rete al volo di sinistro il gol del 2 a 2.

Un calcio di punizione di Papa dalla lunga distanza colpisce la traversa al 55’ ma è un fuoco di paglia perché il pallino del gioco resta nelle mani della Lucchese. Ad un quarto d’ora dalla fine Colavitto decide di “coprirsi” mandando in campo Bianconi al posto di Faggioli. Quando la Lucchese a nove minuti dalla fine rimane in dieci uomini a causa dell’espulsione di Corsinelli l’Ancona Matelica torna a spingere ma pecca di lucidità. In pieno recupero l’arbitro allontana anche un membro dello staff sanitario della Lucchese. Il risultato non cambia, i biancorossi si accontentano del punto.

Domani sera si chiude il calcio mercato, non si escludono novità dell’ultima ora in casa biancorossa. Sarà in ogni caso una settimana impegnativa per l’Ancona Matelica che mercoledì recupera sul campo dell’Olbia la prima giornata del girone di ritorno.

Il tabellino:

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta 6; Corsinelli 5,5, Bachini 6, Bellich 6, Nannini 6; Collodel 5,5 (21’ st Frigerio ng), Minala 5,5 (1’ st Bensaja 6), Visconti 7; Belloni 6 (38’ st Brandi ng); Semprini 6,5, Babbi 5,5 (31’ st Nanni ng). A disp.: Cucchietti, Gibilterra, Picchi, Quirini, Ubaldi, Zanchetti, Ruggiero, Baldan. All.: Pagliuca.

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali 6; Tofanari 6, Masetti 6 (42’ st Del Sole ng), Iotti 6, Maurizii 6; Iannoni 6,5, Papa 6,5 (16’ st Gasperi ng) Delcarro 5,5 (42’ st D’Eramo ng); Sereni 5,5 (16’ st Rolfini ng), Faggioli 7,5 (32’ st Bianconi ng), Moretti 6. A disp.: Canullo, Avella, Di Renzo, Palesi, Vrioni, Ruani, Noce. All.: Colavitto.

Arbitro: Zucchetti di Foligno.

Assistenti: Marchetti di Trento e Paggiola di Legnago.

Quarto uomo: Dorillo di Torino.

Reti: 1’p.t. Semprini, 16’ e 29′ (rig.) Faggioli, 8’s.t. Visconti

Note: spettatori 762 (di cui 27 ospiti). Espulso: Corsinelli all’81’. Ammoniti Minala, Nannini, Bachini, Sereni, Corsinelli, Papa, Bensaja, Baldan. Calci d’angolo 6 a 4 per l’Ancona Matelica. Recupero 5’ (pt. 0’ + st. 5’).

