«Più di 4mila tamponi in una settimana,

potenziamo il servizio la domenica»

SANITA' - Giorgio Patrizi del gruppo Kos annuncia l'apertura domenicale di nuovi centri per i test, oltre a quelli già attivi a Macerata e Civitanova

29 Gennaio 2022 - Ore 10:17 - caricamento letture

Più di 3mila tamponi antigenici e più di mille molecolari: sono i test eseguiti nell’ultima settimana nei punti Sanatrix di Macerata e Civitanova, attivati in collaborazione con Contram che ha messo a disposizione i bus usati come “base”.

«La richiesta è altissima – spiega Giorgio Patrizi del gruppo Kos – abbiamo quindi pensato di venire incontro alle esigenze dei maceratesi e di ampliare la disponibilità del servizio».

Quindi il servizio proseguirà per i punti tamponi siti in via Cassiano da Fabriano (dal lunedì al sabato

dalle 8,30 alle 20 e la domenica dalla 15 alle 20) e in via Roma (dal lunedì al sabato

dalle 8 alle 13 e la domenica dalle 10 alle 19). A Civitanova ci sono sempre i bus a Villa Pini, in zona stadio e in viale Vittorio Veneto.

Ma per agevolare l’acceso al servizio test rapidi e tamponi molecolari ed evitare a tanti maceratesi di stare in coda anche molto a lungo, il laboratorio Salus di Macerata sarà aperto il sabato e la domenica dalle 10 alle 20.

«Non è necessaria la prenotazione – sottolinea Patrizi – il paziente dovrà presentarsi munito di tessera sanitaria e di documento di identità che dovranno essere esibiti al momento dell’esame».

