"Nascere con gioia",

appuntamento con la dietista

INCONTRO - Domani, giovedì 27 gennaio, Elisa Pelati affronterà il tema. Modera l'incontro Benedetta Petroselli, dottoranda Digital Humanities, in diretta dai canali social dell'associazione Help sos salute e famiglia

26 Gennaio 2022

Domani, giovedì 27 gennaio, terzo appuntamento con la dietista Elisa Pelati per il progetto “Nascere con gioia”, percorso di accompagnamento attraverso tutte le tappe più importanti dalla gravidanza, al parto e al post-parto, in diretta dai canali social dell’associazione Help sos salute e famiglia. La dottoressa affronterà a tappe tutto il percorso che parte dal periodo pre-concezionale, «in cui è fondamentale avere una corretta alimentazione sia per la donna ma anche per l’uomo, per capire anche le scelte che noi facciamo quanto incidono, ad esempio un corretto stile alimentare può ridurre gli esiti avversi – si legge nella nota dell’associazione -. Durante la gravidanza, poi, è importante sapere come organizzare la propria alimentazione, adattando i fabbisogni nutrizionali in base al cambiamento del proprio corpo, cosa integrare, l’attività fisica che è importante mantenere. Infine, la dottoressa si concentrerà sul periodo dell’allattamento, importante sia per la mamma che per il bambino: per la mamma come anche giovamento fisico, per il bambino sia come nutrizione ma anche come apprendimento attraverso l’alimentazione della mamma. Insomma, miti, falsi miti, consigli utili e pratici, rassicurazioni verso la mamma che vede cambiare il proprio corso». Modera l’incontro Benedetta Petroselli, dottoranda Digital Humanities. Giovedì scorso, invece l’associazione ha ospitato la psicologa Giuseppina Malasisi per affrontare l’aspetto psicologico di diventare mamma e papà, tra dubbi e timori. Tutti gli incontri sono disponibili nel canale Youtube dell’associazione Help sos salute e famiglia, che da sempre è vicina alle famiglie, con progetti di informazione e formazione. Quest’ultimo ha ottenuto anche il patrocinio e il compartecipamento del Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche, e la collaborazione di altre associazioni legate al mondo della famiglia quali l’Age, Genitori & Figli per mano di Sforzacosta, Equilibri di Corridonia e Nati per Leggere delle Marche.

