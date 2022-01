Sicurezza alimentare,

webinar gratuito

sulle disposizioni obbligatorie

CONFARTIGIANATO - Appuntamento martedì 25 gennaio alle 15,30 con la partecipazione di Stefano Colletta dell’Asur Marche

20 Gennaio 2022 - Ore 12:27 - caricamento letture

Modificate con un decreto legge le modalità per il finanziamento dei controlli ufficiali per la sicurezza alimentare e stabilisce nuove fasce delle tariffe forfettarie annue. Tutti gli operatori che svolgono le attività di produzione specificate dovranno necessariamente inviare alla propria Asl territoriale l’autodichiarazione con le informazioni relative all’anno solare precedente, entro il 31 gennaio 2022. Sulla base delle informazioni acquisite con l’autodichiarazione, l’Asl applicherà la tariffa forfettaria relativa alla fascia di appartenenza riferita all’anno in corso ed emetterà la richiesta di pagamento, per chi dovuta, entro il 31 marzo 2022.

«Per meglio approfondire le questioni legate alla sicurezza alimentare e relative tariffe annue – le parole di Paolo Capponi, responsabile settore Alimentazione -, Confartigianato Macerata-Ascoli-Fermo organizza un incontro gratuito online, riservato agli associati, che si svolgerà martedì 25 gennaio alle 15,30 e vedrà la partecipazione di Stefano Colletta, dell’Asur Marche. L’appuntamento sarà un’occasione per comprendere le nuove disposizioni obbligatorie che saranno richieste a fine mese». Per iscriversi all’incontro gratuito online è possibile compilare il form sul sito dell’Associazione: https://www.confartigianatoimprese.org/2022/01/19/sicurezza-alimentare-webinar-gratuito-sulle-nuove-disposizioni-obbligatorie/.

