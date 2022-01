Bandi per le imprese artigiane

e dell’intrattenimento:

Cna illustra le misure

WEBINAR in programma domani alle 19,15. La referente Federica Carosi, la direttrice provinciale del confidi regionale Uni.Co. Irene Mancinelli e la responsabile dei Crediti speciali Uni.Co. Paola Fava, risponderanno a tutte le domande delle aziende interessate

18 Gennaio 2022 - Ore 10:05 - caricamento letture

Sono usciti i decreti attuativi che fissano tempi e modulistica della presentazione delle domande per accedere ai 4milioni e 548mila euro destinati dalla Regione Marche alla tutela, allo sviluppo e alla promozione dell’artigianato marchigiano. Le risorse sono state ripartite in 8 diverse misure, 4 destinate all’artigianato marchigiano e altre 4 specifiche per l’artigianato artistico tipico e tradizionale. Si finanzieranno, con tassi di aiuto dal 50 all’80%, la creazione di nuove imprese e gli investimenti di sviluppo per le imprese esistenti come, ad esempio, digitalizzazione, ammodernamento strutturale, acquisto macchinari, commercializzazione e molte altre tipologie di spesa.

Per illustrare il dettaglio di tutte le misure di aiuto previste, la Cna Macerata organizza per domani alle 19,15 un webinar in diretta zoom e su Canale 14 Marche. La referente Cna Macerata del settore Federica Carosi, la direttrice provinciale del confidi regionale Uni.Co. Irene Mancinelli e la responsabile dei Crediti speciali Uni.Co. Paola Fava, risponderanno a tutte le domande delle imprese interessate. Nel corso dell’incontro verranno illustrati anche i bandi per i birrifici artigianali e le modalità di accesso ai contributi per le imprese fermate dal Covid del settore dell’intrattenimento e delle cerimonie come discoteche, sale da ballo, bowling, organizzazione convegni, fiere, cerimonie, noleggio attrezzature per manifestazioni e spettacoli, imprese di catering, commercianti di bomboniere e confetti, sartorie, riprese fotografiche, noleggio biancheria. Per partecipare alla videoconferenza web occorre inviare una richiesta via mail all’indirizzo comunicazione@mc.cna.it. Gli Uffici Cna sono pronti a fornire tutte le delucidazioni necessarie agli interessati e il proprio aiuto alle imprese beneficiarie per partecipare ai diversi bandi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA