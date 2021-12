Nazionale pallavolo sordi,

iniziato il raduno a Macerata

VOLLEY - Il programma prevede un allenamento nella palestra fratelli Cervi, un incontro nel pomeriggio con il sindaco e l’amministrazione. Alle 21 sfiderà in amichevole la squadra di Serie C della Pallavolo Macerata

29 Dicembre 2021 - Ore 13:01 - caricamento letture

Si sta tenendo oggi un importante evento che unisce la Med Store Tunit, la città di Macerata e la nazionale italiana maschile pallavolo sordi, che sarà protagonista alle prossime olimpiadi del Brasile, a maggio. È il primo raduno della nazionale in preparazione delle Deaflympics 2022, dove i ragazzi guidati dal ct Matteo Zamponi (di Civitanova) proveranno a coronare il sogno di una nuova medaglia dopo il bronzo conquistato ai Mondiali del 2021, giocati in Italia a Chianciano Terme e Chiusi (Siena). Il programma prevede un allenamento mattutino nella palestra fratelli Cervi, quindi un incontro nel pomeriggio con il sindaco e l’amministrazione. Appuntamento finale la sera, alle 21, quando la nazionale sfiderà in amichevole la squadra di Serie C della Pallavolo Macerata sempre alla palestra fratelli Cervi. Tra i convocati azzurri anche un atleta marchigiano, il palleggiatore della Nova Volley Loreto Marco Scorpecci, che gioca in Serie B.

L’evento rientra nelle attività promosse dall’amministrazione e arricchisce il programma di Macerata Città Europea dello Sport 2022. «Il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi – si legge nella nota della società biancorossa – credono fortemente nel movimento sportivo in ogni sua forma e nello sport per tutti, che è stato uno dei fondamenti della campagna che ha portato Macerata ad aggiudicarsi l’ambito titolo di città dello sport». «È una collaborazione importante – conferma il consigliere federale della Fssi (Federazione sport sordi Italia) Franco Pallocchini -. Sono doppiamente contento per Macerata. È la mia città e si è dimostrata attenta ad un movimento giovane e in forte crescita: oltre ai successi della squadra maschile, la nazionale femminile di pallavolo sordi ha guadagnato l’oro agli Europei del 2019 e l’argento agli ultimi Mondiali del 2021».

Un movimento di successo che vede le Marche protagoniste. «Il direttore tecnico è di Ancona mentre il ct Matteo Zamponi è di Civitanova, mi fa piacere che la nazionale inizi il suo percorso verso le Olimpiadi qui, per noi è un onore. Devo anche ringraziare la Pallavolo Macerata che ci ospita e si è resa disponibile a questa collaborazione insieme a tutti i partner del territorio che hanno permesso questo evento», conclude Franco Pallocchini. Macerata si appresta quindi ad ospitare una giornata di sport e l’occasione per celebrare un movimento che ha avvicinato tanti giovani alla pallavolo, sta ottenendo risultati importanti e si prepara in vista dell’avventura alle prossime Olimpiadi in Brasile.

