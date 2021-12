Attività colpite dal Covid,

riduzione della Tari:

stanziati 738mila euro

CIVITANOVA - L’assessore al Bilancio Roberta Belletti spiega l'iniziativa del Comune: «Beneficiari sono coloro che abbiano riscontrato un abbattimento del proprio fatturato di un 5% rispetto all’anno precedente»

29 Dicembre 2021 - Ore 13:22 - caricamento letture

Nuovo avviso pubblico per la riduzione della tassa rifiuti 2021 per le utenze non domestiche colpite dalle restrizioni dovute al Covid. Da oggi, a Civitanova, gli interessati potranno richiedere lo sconto previsto dall’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, presentando la domanda sul modello predisposto dal Comune, sia in formato elettronico che in formato cartaceo entro le 13 del 17 gennaio 2022. «Il Consiglio comunale – spiega l’assessore al Bilancio Roberta Belletti – ha stanziato un fondo di 738mila euro finanziato con le risorse statali per la riduzione della tassa rifiuti rivolta alle utenze non domestiche colpite dalle restrizioni dovute al Covid-19. Con un primo bando sono state accolte riduzioni del 100% della Tari per complessivi 478mila euro. Oggi, l’amministrazione comunale ha pubblicato un ulteriore avviso pubblico per erogare la differenza di oltre 260mila euro, ampliando la platea dei beneficiari a coloro che abbiano riscontrato un abbattimento del proprio fatturato di un 5% rispetto all’anno precedente. Restano ferme tutte le altre condizioni».

Possono fare domanda i titolari di aziende attive a Civitanova al 30 giugno 2021 (approvazione della Dcc 32/2021) che abbiano subito la chiusura obbligatoria in via temporanea della propria attività e/o restrizioni nell’esercizio a seguito dei provvedimenti legati all’emergenza. Possono accedere anche coloro che hanno registrato nell’anno 2020 una riduzione del fatturato connesso all’emergenza sanitaria di almeno il 5% rispetto al fatturato relativo all’anno 2019, pur restando aperti. La ditta che non abbia registrato un fatturato nel 2019 comparabile con il 2020 può comunque inoltrare richiesta del contributo “Covid”, sarà valutata in sede di istruttoria. L’azienda intestataria dell’utenza per la quale si richiede la presente riduzione non deve aver percepito da amministrazioni pubbliche aiuti de minimis, calcolati nel triennio 2019/2021, superiori a 200mila euro comprensivi della presente riduzione (DM 31 maggio 2017, numero 115). Non potranno essere accolte domande da coloro che sono stati già beneficiari come da determinazione r.g. n. 2841 del 2 dicembre 2021.

La domanda dovrà essere inviata nei seguenti modi. Per via telematica compilabile al link https://ambitosociale14.sicare.it/sicare/benvenuto.php, previa autenticazione del richiedente o delegato mediante Sistema pubblico di identità digitale (Spid). Per l’accesso alla piattaforma per la compilazione della domanda è necessario un pc collegato ad internet e l’utilizzo del Browser Google Chrome. In forma cartacea, sul modello predisposto dal Comune: per posta elettronica all’indirizzo email protocollo@comune.civitanova.mc.it, per posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo comune.civitanovamarche@pec.it, tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza dell’avviso da spedire a Comune di Civitanova – piazza XX Settembre numero 93 – 62012 Civitanova Marche (MC) (farà fede la data di consegna al Comune della raccomandata), se impossibilitati ad utilizzare le modalità precedenti, la domanda può essere presentata a mano, all’ufficio protocollo del Comune nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10:30 alle 13:00 e martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30. È possibile richiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti: e-mail (giuditta.dibonaventura@comune.civitanova.mc.it) e telefono 0733822267.

