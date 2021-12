Tolentino piange Orlando Ruffini

«Ha dato un grande contributo

alla crescita culturale della città»

LUTTO - Aveva 84 anni, della comunità Agostiniana, per molti anni è stato il responsabile della Biblioteca Egidiana. Il ricordo del sindaco Pezzanesi, il funerale domani alle 10 nella Basilica di San Nicola

19 Dicembre 2021 - Ore 18:30 - caricamento letture

Tolentino piange Orlando Ruffini, morto a 84 anni. Della comunità Agostiniana, per molti anni è stato il responsabile bibliotecario della Biblioteca Egidiana. Era tra gli organizzatori e curatore della Mostra dell’editoria marchigiana che veniva allestita nel chiostro del complesso monumentale della Basilica di San Nicola nel mese di settembre, per presentare tutti i volumi pubblicati e che avevano per argomento tutto ciò che riguarda le Marche. Gli stessi libri andavano a costituire il fondo della stessa Biblioteca Egidiana, unica nel suo genere e oggi importantissima fonte per studiosi, studenti ed esperti. Inoltre è stato il curatore, insieme a padre Marziano Rondina, di quasi tutte le monografie dedicate a San Nicola, al Cappellone, al Museo del Santuario e alla stessa Guida al Complesso monumentale di San Nicola.

«Orlando Ruffini – ha detto il sindaco Giuseppe Pezzanesi – è stata una figura fondamentale per la valorizzazione del patrimonio artistico della nostra Basilica e della figura di San Nicola. Ha coordinato, dal punto di vista organizzativo molti specifici studi che sono stati raccolti in pregevoli volumi completati da un importante corredo fotografico. Ha dedicato gli ultimi anni della sua vita alla Biblioteca Egidiana facendola divenire un punto di riferimento a livello nazionale. Uomo mite di grande religiosità, non c’era volta che ci incontravamo che non mancava di salutarmi e di chiedermi come stavo, era davvero un uomo in pace con se stesso e con il prossimo e sempre solare, ha dato un grande contributo alla crescita culturale della nostra città. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e alla Comunità Agostiniana. Purtroppo a causa di un infortunio non potrò dare l’ultimo saluto all’amico Orlando». Il funerale sarà celebrato domani alle 10 nella Basilica di San Nicola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA