Arianna Porcelli Safonov a Treia,

show all'insegna dell'umorismo

COMICITA' - Venerdì il primo degli appuntamenti autunnali di Musica a teatro

8 Dicembre 2021

Una proposta che ricorda la Stand-Up comedy, il Riding Tristomomico dell’umorista romana Arianna Porcelli Safonov, è il primo degli appuntamenti treiesi di questo autunno per la rassegna Musica a Teatro (Matmc). Si terrà venerdì al teatro comunale di Treia.

A metà strada tra la performance d’improvvisazione e il reading, lo spettacolo proposto dall’artista di radici russo-italiane ripassa i suoi monologhi di satira sociale. Lo fa in un format che attinge dal blog Madame Pipì (della stessa autrice) e riflette con tocchi agrodolci e sardonici sui conflitti più candenti della postmodernità: dai vaccini alla serie TV di Zerocalcare; dalla solitudine al peso del politicamente corretto, dalla professione dello youtuber all’educazione dei figli. L’artista coglie le nostre contraddizioni riportandole al loro giusto contesto attraverso la luce impietosa della sua lucida comicità. Propone, insomma, la defibrillazione mentale attraverso il sorriso intelligente. La successiva fermata treiese di Matmc sarà sabato 18, con la rilettura di un classico, Fedra, nella versione del poeta greco Ghiannis Ritsos e proposta da Isabella Ferrari, attrice amatissima dell’universo cinematografico (sabato 18, ore 21.15, sempre al Teatro Comunale). E si chiuderà, il 31 dicembre, con un concerto di Capodanno in rosso, grazie al quartetto al femminile del Nino Rota Ensemble, con Marta Porrà, voce; Giannina Guazzaroni, violino; Federica Torbidoni, flauto e Deborah Vico al pianoforte (la sera del 31, alle ore 20).

«Dopo i successi estivi di Anna Tifu, Tangos e Tosca nelle location di Villa Spada e Piazza della Repubblica prosegue il sodalizio tra comune di Treia e Musica a Teatro (Matmc) con tre spettacoli inseriti nel cartellone della stagione teatrale treiese. Il teatro della nostra città si prepara ad accogliere al meglio grandi protagonisti da Arianna Porcelli Safonov a Isabella Ferrari fino ai Nino Rota Ensemble per il classico concerto di Capodanno», riassume così il programma David Buschittari, vicesindaco di Treia (Amministrazione Comunale di Treia). Inaugurato nel 1821 (su un progetto dal 1872), Il teatro comunale di Treia è uno dei teatri storici più belli e attivi della provincia, completamente restaurato e riaperto nel 2002 dopo un lungo periodo di chiusura. Gli ultimi appuntamenti di Matmc del 2021 contemplano, inoltre, il Concerto di Natale al Teatro Vaccaj di Tolentino. Una serata insieme alla Form Orchestra e a Marche Concerti, che vedrà insieme la Filarmonica Marchigiana e il virtuoso pianista argentino Nelson Goerner, che sarà chiamato ad interpretare il Primo Concerto per pianoforte e orchestra op. 21 di J. Brahms. I biglietti per tutte gli eventi di Matmc sono in vendita online su ciaotickets. Il programma di Matmc si trova sul sito musicaateatro.it e sui canali social (Instagram, Facebook) @musicaateatro.

