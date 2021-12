Lega, rinnovati i direttivi:

a Matelica entra Mauro Canil

POLITICA - Nominato segretario Luciano Milanese. A Recanati guida affidata a Benito Mariani

La Lega ha rinnovato gli organismi di alcuni comitati territoriali maceratesi, in particolare quelli di Matelica e di Recanati. A Matelica la voce degli iscritti ha fatto sì che nel ruolo di segretario sia stato eletto Luciano Milanese mentre a far parte del direttivo sono stati eletti l’imprenditore e presidente dell’Ancona-Matelica Mauro Canil, Gabriele Calisti, Monia Serpicelli e Marco Papilli.

A Recanati gli iscritti hanno dato fiducia a Benito Mariani che andrà a ricoprire il ruolo di segretario mentre il direttivo risulta ora formato da Davide Luca, Salvatore Pensato, Enzo Vorbeni e Massimo Guzzini.«Grande soddisfazione per questa prima tranche di congressi – commenta il commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti – È importante ricordare che in Lega a eleggere il segretario di sezione e i membri del direttivo sono soltanto i soci ordinari militanti e non tutti i sostenitori, come accade negli altri partiti. Dopo mesi di commissari, finalmente sono i militanti a poter eleggere i propri dirigenti. Stiamo lavorando nei territori in vista delle prossime elezioni amministrative che vedranno una Lega sempre più strutturata e presente in ogni realtà marchigiana. Proprio i territori sono il motore propulsore della politica della Lega, per questo uno dei principali obiettivi che ci siamo posti è quello di provare a portare a termini tutti i congressi comunali entro la primavera del 2022. Vogliamo che ogni territorio possa far sentire la propria voce, per questo lavoriamo in ottica di rafforzamento della nostra presenza in tutte le realtà delle Marche. Un grande in bocca al lupo ai nuovi direttivi comunali costituiti: sono orgoglioso della squadra della Lega Marche, che sta crescendo ogni giorno di più grazie al prezioso contributo di tutti i militanti e degli eletti».

Oltre a Matelica e Recanati, oggi nelle Marche si sono tenuti i congressi a Falconara, Filottrano, Montalto e Montegranaro.

